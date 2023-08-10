НАПК расширило перечень международных спонсоров войны: добавили известную компанию

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло крупнейшую в мире компанию по производству алкогольных напитков Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на санкционный список НАПК.



НАПК внесло компанию Bacardi в список международных спонсоров войны. Фото из открытых источников

Алкогольная компания Bacardi Limited с местом регистрации на Бермудах попала в список международных спонсоров войны.

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"После полномасштабного вторжения России в Украину Bacardi продолжает поставлять продукцию в Россию на миллионы долларов и привлекать там новых сотрудников", – говорится в заявлении НАПК.

Bacardi Limited после российского вторжения объявила, что прекратит экспорт своей продукции в РФ, однако впоследствии эта часть сообщения исчезла с официально сайта компании. Компания воспользовалась тем, что другие конкуренты покинули Россию и нарастила свое производство.

Согласно информации НАПК компания в 2022 году в России получила 4,7 млрд чистой прибыли, что на более чем 200% больше 2021 года. Bacardi Limited имеет 350 человек персонала и ищет новых рабочих, о чем свидетельствуют новые объявления.

Bacardi Limited является производителем популярных алкогольных напитков: ром – Bacardi, джин – Bombay, виски – Royal Brackla, Dewar's, Aberfeldy, William Lawson's, Craigellachie и других напитков — Martini, St-Germain.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Австралии выпустили джин с украинским генералом Валерием Залужным. Часть средств по продаже пойдет на помощь Украине в войне.

Также "Комментарии" писали, что Британия сняла санкции с известного российского олигарха.