Руководитель Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков отправил письмо-благодарность в адрес министра обороны РФ Сергея Кужугетовича Шойгу. Об этом сообщает сайт агентства.

Александр Новиков поблагодарил Шойгу (фото из открытых источников)

В тексте письма Новиков выразил благодарность "за неоценимый вклад", что российские оборонные ресурсы для агрессии на нашу страну были разворованы, еще когда они накапливались на границе.

Как отметил в своем послании должностное лицо, российский министр обороны, участвовавший в процессе хищения российских бюджетных средств, тем самым оказал содействие по ускорению ликвидации захватчиков на территории нашей суверенной страны. Задукомментированные показания коррупции, повлиявшие на "боеспособность" российских военных подразделений, таковы: бронежилеты воинов сделаны из картона. Вместо этого должны быть бронированные пластины. В такие "бронежилеты" были одеты члены экипажа пленного русского бронеавтомобиля Барнаул-Т.

Эксплуатация для перевозки военных авто ЗИЛ-130. Кроме "комфорта", что почувствуют вражеские солдаты, сидя в открытых кузовах, когда на украинской территории мартовский мороз, скорость этого военного авто и яркая аквамариновая окраска кузовов дают воодушевление представителям сил региональной территориальной обороны эффективно отрабатывать тренировочные навыки при эксплуатации современного вооружения.

Новиков резюмировал, что как руководитель органа, ответственного за выявление и предотвращение конфликта интересов, не смог пройти мимо следующего факта. В середине картонных бронежилетов имелись достопримечательности "О порядке обнаружения коррупционных и других нарушений при выявлении конфликта интересов в военных подразделениях".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шойгу рассказал о целях российской армии в Украине.

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