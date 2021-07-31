НАПК опубликовало список чиновников с грубыми нарушениями в декларациях

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило 294 деклараций чиновников. В 12 из них бул и выявлен и нарушения, которые влекут за собой уголовную ответственность. Соответствующая информация появилась на сайте НАПК.

НАПК отправит декларации нарушителей в правоохранительные органы Фото: НАПК

Общая сумма недостоверных сведений в проверенных декларациях составила более 255 млн гривен.

В каждой из 12 деклараций декларанты не указали имущества на сумму более 1,1 млн гривен. Нарушение обнаружили среди следующих лиц:

Ирина Овчаренко, бывший первый заместитель председателя Национального агентства по вопросам государственной службы;

Максим Пашковский, народный депутат Украины;

Николай Короткевич, судья Верховного Суда;

Михаил Забродский, народный депутат Украины;

Александр Бабиков, бывший первый заместитель директора ГБР;

Денис Радов, бывший заместитель председателя Государственной службы экспортного контроля;

Ольга Саладуха, народный депутат Украины;

Анна Колесник, народный депутат Украины;

Тарас Пастух, бывший заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации

Алексей Кучер, бывший председатель Харьковской областной государственной администрации

Руслан Тихонченко, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации

Андрей Буйный, бывший заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации .

НАПК отправит декларации нарушителей в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Как писали "Комментарии" на сайте Единого реестра электронных деклараций появился отчет о доходах Арсена Авакова, экс-главы Министерства внутренних дел Украины.



Согласно данным его декларации, за 2021 его зарплата в прежней должности составила 499 616 гривен. Аваков также отметил, что на данный момент сохраняет на банковских счетах в общем 1300000 гривен, 199 397 долларов и 147 708 евро. Наличными имеет сбережения в размере 5000 гривен, 9400 долларов, 42 950 евро, 96 000 японских иен, 4000 фунтов стерлингов и 300 австралийских долларов. Также указанные активы в драгоценных (банковских) металлах — золото в слитке на сумму 200 000 гривен.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны предлагает указывать наличие другого гражданства и вида на жительство в электронных декларациях. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, выступая на брифинге после сегодняшнего очередного заседания ведомства.







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