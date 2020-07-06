Нападение на офис ОПЗЖ: политолог раскритиковал власти за бездействие

Политолог Кирилл Молчанов заявил свое возмущение тем, что государственная власть предпочитает не замечать регулярные нападения и акты вандализма в отношении офисов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые происходят по всей стране. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112".

"Уже не один год в Украине существует ситуация, когда отсутствие реального наказания порождает вседозволенность. Сегодня в стране постоянно происходят нападения на активистов, на политиков. Подобные вещи президент должен брать под свой контроль. Люди, которые кинули боевую гранату в офис политической партии, должны понести заслуженное наказание. Если мы хотим жить в европейском цивилизованном обществе, то подобные вещи недопустимы", - указал политический эксперт.

Также Молчанов подчеркнул, что подобная позиция власти способна допустить нападения в будущем уже даже не на политиков и активистов, а на простых граждан по любому поводу.

"Общее состояние хаоса и бардака вызывает тревогу, так как люди не чувствуют себя защищенными. Власть даже себя не может защитить – уже полгода открыто уголовное дело Софии Фединой и Маруси Зверобой за призывы к свержению государственной власти. Следовательно, если будут поступать угрозы политическим партиям, Виктору Медведчуку, то придётся оппозиции создать свои силы, чтобы себя защитить", - заключил политический аналитик.

Напомним, что в помещение офиса Полтавской городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) 3 июля 2020 года представителинационалистических групп бросили боевую гранату.



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