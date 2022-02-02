"Нам стыдно": Партия "Слуга народа" прокомментировала новое скандальное видео с Трухиным

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Ольга Чародий
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил после расследования журналистов, что нардепу Александру Трухину не место во фракции и партии. Об этом говорится в заявлении Арахамии, которое цитирует пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram.
Трухин - фото из открытых источников
По его словам, Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга Народа".
Издание "Украинская правда" обнародовала расследование с ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.
На видео Трухин говорит, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Нардеп также обращался к правоохранителю и обещал "найтись" потом и "отблагодарить". Полицейский пытается объяснить народному избраннику, что за такие договоренности есть уголовная ответственность и что "Слуга народа" посоветовал "не исполнять".
Напомним, Александр Трухин заявил, что никогда не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии, способствовал сотрудникам Национальной полиции в сборе информации при регистрации ДТП и дал все показания.
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