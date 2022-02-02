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"Нам стыдно": Партия "Слуга народа" прокомментировала новое скандальное видео с Трухиным

На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским

сегодня, 00:23
Автор:

Ольга Чародий
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил после расследования журналистов, что нардепу Александру Трухину не место во фракции и партии. Об этом  говорится в заявлении Арахамии, которое цитирует пресс-секретарь партии Юлия Палийчук в Telegram.

"Нам стыдно": Партия "Слуга народа" прокомментировала новое скандальное видео с Трухиным

Трухин - фото из открытых источников


 "Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры из нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание. Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас", — заявил Арахамия.


По его словам,  Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга Народа".


"Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает – такое решение все равно будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование. А в других вопросах Александр Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы уже не нам, а обществу ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего того, что происходило после него", — добавили в партии. 


Издание "Украинская правда" обнародовала расследование с ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

На видео Трухин говорит, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Нардеп также обращался к правоохранителю и обещал "найтись" потом и "отблагодарить". Полицейский пытается объяснить народному избраннику, что за такие договоренности есть уголовная ответственность и что "Слуга народа" посоветовал "не исполнять".


Напомним, Александр Трухин заявил, что никогда не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии, способствовал сотрудникам Национальной полиции в сборе информации при регистрации ДТП и дал все показания.


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Источник: https://t.me/ypaliychuk
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