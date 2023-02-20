Налоговый Комитет ВРУ признал работу БЭБ неудовлетворительной: какие последствия

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Временная следственная комиссия провела исследования по Бюро экономической безопасности. На основе этого анализа налоговый Комитет ВРУ признал работу БЭБ неудовлетворительной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы Олега Гетьмана.
Работа Бюро экономической безопасности признано неудовлетворительным
После результатов исследования о работе Бюро экономической безопасности, Налоговый Комитет ВРУ 17 членами проголосовал о неудовлетворительной деятельности. Комитет предоставил рекомендации в Кабинет Министров, чтобы улучшить деятельность правительственного органа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Среди главных предложений это потребовать отчет Директора БЭБ за 2021 год; принять соответствующие кадровые мероприятия с целью перезагрузки работы БЭБ; поручить Правительству подготовить предложения по внесению изменений в действующее законодательство Украины. Такие рекомендации должны быть исполнены до 1 апреля 2023 года.
Теперь БЭБ должен выполнить три основных пункта:
Напомним, что Бюро экономической безопасности Украины — это правоохранительный орган, который должен противодействовать экономическим преступлениям против государства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верховный суд поставил точку по делу ПриватБанка.
Также "Комментарии" писали о куда лучше вкладывать деньги во время войны по мнению экспертов.
Обсуждения
Новости