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Налоговый Комитет ВРУ признал работу БЭБ неудовлетворительной: какие последствия

Бюро экономической безопасности имеет время до 1 апреля, чтобы осуществить рекомендации ВСК.

сегодня, 14:58
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Автор:

Slava Kot

Временная следственная комиссия провела исследования по Бюро экономической безопасности. На основе этого анализа налоговый Комитет ВРУ признал работу БЭБ неудовлетворительной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы Олега Гетьмана.

Налоговый Комитет ВРУ признал работу БЭБ неудовлетворительной: какие последствия

Работа Бюро экономической безопасности признано неудовлетворительным

После результатов исследования о работе Бюро экономической безопасности, Налоговый Комитет ВРУ 17 членами проголосовал о неудовлетворительной деятельности. Комитет предоставил рекомендации в Кабинет Министров, чтобы улучшить деятельность правительственного органа.


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Среди главных предложений это потребовать отчет Директора БЭБ за 2021 год; принять соответствующие кадровые мероприятия с целью перезагрузки работы БЭБ; поручить Правительству подготовить предложения по внесению изменений в действующее законодательство Украины. Такие рекомендации должны быть исполнены до 1 апреля 2023 года.

Теперь БЭБ должен выполнить три основных пункта:

  • перезагрузка руководства БЭБ путем проведения нового конкурса на занятие должностей высшего руководства БЭБ с участием в конкурсной комиссии международных экспертов (по примеру лучших практик САП, НАБУ, НАПК);
  • полную переаттестацию всех сотрудников, за исключением административного персонала, в центральном аппарате и территориальных управлениях БЭБ
  • четкий порядок проведения конкурсных отборов, аттестации, проведения независимой оценки (аудита) и деятельности Совета общественного контроля при БЭБ.

"Своим решением Комитет рекомендовал Кабинету министров Украины истребовать отчет директора БЭБ за 2021 год, принять соответствующие кадровые меры с целью перезагрузки работы БЭБ", – комментирует решение народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Напомним, что Бюро экономической безопасности Украины — это правоохранительный орган, который должен противодействовать экономическим преступлениям против государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верховный суд поставил точку по делу ПриватБанка.

Также "Комментарии" писали о куда лучше вкладывать деньги во время войны по мнению экспертов.



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Источник: https://www.facebook.com/100002929133203/posts/pfbid07wm9FLXA5jL5DhBdLH5k1YAWQV1REW4A16FKQARon3s167ArcpY69YgVaUupjwcvl/
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