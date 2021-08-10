Налоговики называют фабрику «Юнайтед Табако» крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине, — Сергей Иванов.

Журналист Сергей Иванов написал на своей странице в Instagram пост, в котором отметил, что обыски в Желтоводской фирме "Юнайтед Табако" — это попытка ликвидировать крупнейшее в истории производство контрафактных сигарет, а не давление на бизнес.

Обыски в Юнайтед Табако. Иллюстрация: vesti.ua

5 августа в помещениях компании "Юнайтед Табако" Государственная фискальная служба проводила обыски со спецтехникой. Сообщается, что данную фирму подозревают в промышленном производстве контрафакта: 90 тонн табачных изделий без акцизных марок могут быть изъяты. Также отмечается, что действия правоохранителей в этой ситуации контролируют "агрессивные молодые люди", которые бросают под колёса машин "ежей", не давая им проехать к фабрике.



Напомним, что еще в 2018 году журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование с результатами экспертизы, согласно которой из 8 пачек сигарет "Юнайтед Табако" только на одной была наклеена оригинальная акцизная марка. Повторную экспертизу в июне 2021 года заказали журналисты 5 канала: поддельные акцизные марки были наклеены на 8 из 11 пачек сигарет произведенных в Желтых Водах.

"Вчера ночью перепуганные обысками ГФС короли контрафактной "табачки" из Желтых Вод опубликовали в своем фейсбуке пост: "Работники желтоводской табачной фабрики травмированы и лишены работы etc". Возникает вопрос: уважаемые, а почему вы не беспокоились о судьбе этих людей, когда делали их соучастниками своих преступлений, принуждая производить контрафакт, клеить "левые" марки? Или вы считаете, что соучастие в тяжком продолжающемся преступлении — менее травматичный опыт, чем ответственность за него?".

Как пишет Сергей Иванов, на легальном производстве не может быть "левых" линий, которые не стоят на учете, поддельных акцизных марок и тонн контрафактных сигарет под брендами Marlboro, L&M, Jin Ling, Bond, Compliment.

"Вы ("Юнайтед Табако" — ред.) реально поставили исторический рекорд в своей отрасли — налоговики называют вас крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине. Как так получилось, что вы замутили нелегальное производство неслыханных масштабов, которого не могли представить даже в 90-х? Сотни миллионов неуплаченных налогов — это как? Случайно вышло? Дайте публичный и понятный ответ и не дурачьте людей", — пишет журналист.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что СМИ рассказали о незаконном табачном бизнесе в Желтых Водах. Журналисты отметили, что из 11 пачек сигарет, только в двух акцизные марки были оригинальными, а остальные образцы не соответствовали нормативным требованиям. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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