Надо учиться жить своим умом, а не следовать инструкциям со стороны, - Медведчук

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Станислав Молчанов
Ответом на те вызовы, о которых говорится в статье президента РФ Владимира Путина, должна быть не беспочвенная критика, которая звучит сейчас из уст украинских политиков и экспертов, ответом должны стать политические процессы, которые помогли бы построить в Украине не моноэтническое, а правовое государство и поднять экономику.
Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ
Об этом заявил народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя статью российского лидера "Об историческом единстве русских и украинцев", сообщает "Перший незалежний".
Также, по мнению парламентария, необходимо предотвратить поглощение Украины другими странами.
Кроме того, политик уверен, что без эффективного управления экономикой ситуация в стране не сдвинется с мертвой точки.
"Сколько бы флагов мы не вывешивали, сколько бы не пели гимнов, быть или не быть Украине ‒ решает экономика… Мы должны запустить политический процесс эффективного управления экономикой, социальной сферой, государством. Это вопрос украинской независимости и государственного суверенитета. Нынешняя власть оказалась беспомощной в тарифной и социальной политике, вакцинации населения и оборонной стратегии. А основа фиаско ‒ в полном непонимании экономических и социальных процессов в стране", ‒ подчеркнул Виктор Медведчук.
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Ігор
сегодня, 13:31
За Порошенка, Медведчука все влаштовувало. Хоч вся система в Україні завдяки Порошенку і 31 рік занепаду.