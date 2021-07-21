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Главная Новости Политика внутренняя политика Надо учиться жить своим умом, а не следовать инструкциям со стороны, - Медведчук
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Надо учиться жить своим умом, а не следовать инструкциям со стороны, - Медведчук

Лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что, если украинская власть заиграется в популизм, она погубит государство

сегодня, 14:00
Автор:

Станислав Молчанов

Ответом на те вызовы, о которых говорится в статье президента РФ Владимира Путина, должна быть не беспочвенная критика, которая звучит сейчас из уст украинских политиков и экспертов, ответом должны стать политические процессы, которые помогли бы построить в Украине не моноэтническое, а правовое государство и поднять экономику.

Надо учиться жить своим умом, а не следовать инструкциям со стороны, - Медведчук

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

Об этом заявил народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя статью российского лидера "Об историческом единстве русских и украинцев", сообщает "Перший незалежний".

"Мы, граждане Украины, должны запустить политический процесс строительства правового государства. При этом это должен быть именно отечественный внутренний процесс, с политическими дискуссиями, широким спектром мнений. Украинцы должны стать субъектами в формировании своих прав и свобод и перестать быть подопытными кроликами для иностранных советников", ‒ подчеркнул Медведчук.

Также, по мнению парламентария, необходимо предотвратить поглощение Украины другими странами.

"А это невозможно с нынешними примитивными подходами к политике, экономике, управлению. Все нужно менять — ставить на профессиональные рельсы. И никакая помощь со стороны нам не поможет, поскольку надо учиться жить своим умом, а не следовать инструкциям со стороны. Найдем свое место в современной истории – будет государство Украина, заиграемся в популизм, пойдем по легкой, но неверной дороге ‒ погубим свое государство", ‒ констатировал Медведчук.

Кроме того, политик уверен, что без эффективного управления экономикой ситуация в стране не сдвинется с мертвой точки.

"Сколько бы флагов мы не вывешивали, сколько бы не пели гимнов, быть или не быть Украине ‒ решает экономика… Мы должны запустить политический процесс эффективного управления экономикой, социальной сферой, государством. Это вопрос украинской независимости и государственного суверенитета. Нынешняя власть оказалась беспомощной в тарифной и социальной политике, вакцинации населения и оборонной стратегии. А основа фиаско ‒ в полном непонимании экономических и социальных процессов в стране", ‒ подчеркнул Виктор Медведчук.


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Источник: https://pnk.tv/ru/news/politics/esli_ukrainskaya_vlast_zaigraetsya_v_populizm_ona_pogubit_gosudarstvo_medvedchuk_1010964
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Обусуждения

Ігор

сегодня, 13:31

За Порошенка, Медведчука все влаштовувало. Хоч вся система в Україні завдяки Порошенку і 31 рік занепаду.

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