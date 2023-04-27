Надбавки военным повлияют на сотрудничество с МВФ – глава НБУ

Возвращение выплат для военных негативно повлияет на переговоры с Международным валютным фондом, считает глава НБУ Андрей Пышный. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Экономическая правда".

Глава НБУ Андрей Пышный. Фото из открытых источников

В ходе прессбрифинга Андрей Пышный отметил, что в макропрогнозе Национального банка Украины одним из рисков войны указано увеличение бюджетных расходов. По предварительным подсчетам, возврат выплат для украинских военных приведет к увеличению расходов бюджета на 100-120 млрд гривен.

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Глава НБУ считает, что такой фактор повлияет на сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами, финансово помогающими Украине.

"Конечно оно не дает положительной коннотации в наших разговорах с международными партнерами. Именно поэтому все сегодня понимают, что реализация этого решения достаточно существенно подвесит договоренности по меморандуму с МВФ", — объясняет Андрей Пышный.

Пышный отметил, что соответствующий закон пока не подписан, ведь идет юридический процесс, поэтому непосредственно его влияние можно оценить после реализации возвращения выплат для военных.

"Сейчас мы остаемся благосклонными именно к тому сценарию и тем договоренностям, которые были закреплены на уровне меморандума с МВФ", – сказал Глава НБУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что проект "Наши деньги" провел анализ, где указал, что Министерство обороны закупает продукты в разы дороже Главного разведывательного управления.

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