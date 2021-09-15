Национальный корпус анонсировал акцию в поддержку заключенных ветеранов войны с РФ

В субботу, 18 сентября, в 12:00 в Черкассах пройдет акция в поддержку заключенных властью ветеранов российско-украинской войны. Об этом сообщил telegram канал Национального корпуса.

Нацкорпус. Фото из открытых источников

"С каждым днем очевиднее становится тот факт, что действующая власть своими методами правления все более напоминает режим Януковича. Вместо того чтобы бороться с агентами Кремля, власть развернула репрессии против ветеранов российско-украинской войны и патриотов. Именно от них, а не путинских коллаборационистов, на Банковой чувствуют наибольшую угрозу и опасность. Поэтому против ветеранов по заказу ОП по надуманным обвинениям возбуждено целый ряд уголовных производств ", — сообщили в Нацкорпусе.

В частности, в СИЗО по обвинению "в хулиганстве", сейчас находятся черкасские ветераны Дмитрий Кухарчук и Олег Довбыш. Под арестом также харьковские ветераны, которым инкриминируют вымогательство средств у предпринимателей, а в Чернигове за надпись на заборе возбудили дело против ветерана Александра Тарнавского. И это только несколько дел против ветеранов последнего месяца.

"Нас не запугать репрессиями и уголовным делам. Давление и преследования властей всегда вызывают еще больший взрыв и протест общества, и все мы знаем, чем рано или поздно это закончится для режимов и их руководителей. Призываем всех патриотов прийти на акцию и поддержать ветеранов, ведь завтра политические преследования могут коснуться каждого из нас.", — Нацкорпус.





Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Нацкорпусе заявили о политическом преследовании патриотов . Двум ветеранам вручены подозрения за протест под Офисом президента.



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