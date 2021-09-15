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Национальный корпус анонсировал акцию в поддержку заключенных ветеранов войны с РФ

"Нас не запугать репрессиями и уголовным делам", - Нацкорпус

сегодня, 18:22
Автор:

Станислав Молчанов

В субботу, 18 сентября, в 12:00 в Черкассах пройдет акция в поддержку заключенных властью ветеранов российско-украинской войны. Об этом сообщил telegram канал Национального корпуса.

Национальный корпус анонсировал акцию в поддержку заключенных ветеранов войны с РФ

Нацкорпус. Фото из открытых источников

"С каждым днем очевиднее становится тот факт, что действующая власть своими методами правления все более напоминает режим Януковича. Вместо того чтобы бороться с агентами Кремля, власть развернула репрессии против ветеранов российско-украинской войны и патриотов. Именно от них, а не путинских коллаборационистов, на Банковой чувствуют наибольшую угрозу и опасность. Поэтому против ветеранов по заказу ОП по надуманным обвинениям возбуждено целый ряд уголовных производств ", — сообщили в Нацкорпусе.

В частности, в СИЗО по обвинению "в хулиганстве", сейчас находятся черкасские ветераны Дмитрий Кухарчук и Олег Довбыш. Под арестом также харьковские ветераны, которым инкриминируют вымогательство средств у предпринимателей, а в Чернигове за надпись на заборе возбудили дело против ветерана Александра Тарнавского. И это только несколько дел против ветеранов последнего месяца.

"Нас не запугать репрессиями и уголовным делам. Давление и преследования властей всегда вызывают еще больший взрыв и протест общества, и все мы знаем, чем рано или поздно это закончится для режимов и их руководителей. Призываем всех патриотов прийти на акцию и поддержать ветеранов, ведь завтра политические преследования могут коснуться каждого из нас.", — Нацкорпус.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Нацкорпусе заявили о политическом преследовании патриотов. Двум ветеранам вручены подозрения за протест под Офисом президента.


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