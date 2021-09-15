Национальный корпус анонсировал акцию в поддержку заключенных ветеранов войны с РФ

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Станислав Молчанов
В субботу, 18 сентября, в 12:00 в Черкассах пройдет акция в поддержку заключенных властью ветеранов российско-украинской войны. Об этом сообщил telegram канал Национального корпуса.
Нацкорпус. Фото из открытых источников
В частности, в СИЗО по обвинению "в хулиганстве", сейчас находятся черкасские ветераны Дмитрий Кухарчук и Олег Довбыш. Под арестом также харьковские ветераны, которым инкриминируют вымогательство средств у предпринимателей, а в Чернигове за надпись на заборе возбудили дело против ветерана Александра Тарнавского. И это только несколько дел против ветеранов последнего месяца.
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