НАБУ вызывает на допрос судью Вовка

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызывает на допрос девять подозреваемых в производстве по руководству Окружного административного суда Киева (ОАСК), в том числе главу этого суда Павла Вовка. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".



"Повестка о вызове Вовка Павла Вячеславовича, по адресу: г.Киев, ул.Петра Болбочана,8. Вам необходимо прибыть 03.08.2020 в 08.00, 06.08.2020 в 08.00 в Национальное антикоррупционное бюро Украины по адресу: г.Киев, ул.Василия Сурикова,3, для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действий в т.ч. допроса в качестве подозреваемого, вручении процессуальных документов и т.п., в уголовном производстве №22020120000000019 от 17.07.2020", – говорится в повестке на имя Вовка.

На допросы также вызываются заместитель главы ОАСК Евгений Аблов, судья-спикер ОАСК Богдан Санин, судья ОАСК Алексей Огурцов, заместитель главы ОАСК Владимир Келеберда, судьи ОАСК Игорь Погрибниченко и Игорь Качур, а также еще два гражданина.

Все повестки опубликованы на сайте НАБУ в среду.

Как сообщалось, 17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения главе Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

По данным ведомства, всего подозрения вручаются 12 лицам по подозрению в захвате государственной власти.

"Эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", – сообщается на странице НАБУ в Facebook.

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК – ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одесса – ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

"В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", – сообщается на странице САП в Facebook.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов.

21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

Ранее "Комментарии" писали, что работа почти 70 судов первого звена парализована из-за отсутствия судей, а на областном уровне не хватает около 40 процентов судей.

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