НАБУ вызывает на допрос судью Вовка

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Татьяна Веремеева
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызывает на допрос
девять подозреваемых в производстве по руководству Окружного административного
суда Киева (ОАСК), в том числе главу этого суда Павла Вовка. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
"Повестка о вызове Вовка Павла Вячеславовича, по адресу: г.Киев, ул.Петра
Болбочана,8. Вам необходимо прибыть 03.08.2020 в 08.00, 06.08.2020 в 08.00 в
Национальное антикоррупционное бюро Украины по адресу: г.Киев, ул.Василия
Сурикова,3, для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных
действий в т.ч. допроса в качестве подозреваемого, вручении процессуальных
документов и т.п., в уголовном производстве №22020120000000019 от 17.07.2020",
– говорится в повестке на имя Вовка.
На допросы также вызываются заместитель главы ОАСК Евгений Аблов,
судья-спикер ОАСК Богдан Санин, судья ОАСК Алексей Огурцов, заместитель главы
ОАСК Владимир Келеберда, судьи ОАСК Игорь Погрибниченко и Игорь Качур, а также
еще два гражданина.
Все повестки опубликованы на сайте НАБУ в среду.
Как сообщалось, 17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения главе Окружного
административного суда города Киева (ОАСК) Павлу Вовку, его заместителю Евгению
Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной
администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается
процесс вручения подозрений еще 4 лицам".
По данным ведомства, всего подозрения вручаются 12 лицам по подозрению в захвате
государственной власти.
"Эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с
председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем
установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины
(ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в
их работе", – сообщается на странице НАБУ в Facebook.
Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование
деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей
заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2
ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса
Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в
препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК –
ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одесса – ст.351-2,
ч.2 ст.375 УК.
По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в
собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.
"В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче
искусственных административных исков от подставных общественных организаций или
лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным
результатом", – сообщается на странице САП в Facebook.
Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о
пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и
других судов.
21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о
намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы
ГСА.
Ранее "Комментарии" писали, что работа почти 70 судов первого звена
парализована из-за
отсутствия судей, а на областном уровне не хватает около 40 процентов
судей.
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