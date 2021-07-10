На следующей неделе проведут два внеочередных заседания Рады: насколько важны те вопросы, которые выносятся на рассмотрение

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Ольга Чародий
На следующей неделе Верховная
Рада соберется на два внеочередных заседания — во вторник и четверг. Их может
созвать президент Владимир Зеленский. Уже известно, какие вопросы намерены
рассмотреть. Что могут принять (не принять) – и почему? Насколько важны те
вопросы, которые выносятся на рассмотрение?
Рада (фото из открытых источников)
У политического консультанта,
технолога, специалиста по GR Андрея Бодрова не вызывает сомнения принятие во
вторник, 13 июля, во втором чтении законопроекта касательно реформы
Укроборонпрома.
Намного более вариативным
выглядит принятие 13 июля в первом законопроекта об обращении медицинского
каннабиса, считает Андрей Бодров.
Что касается экологических и
цифровых законопроектов, которые собираются рассмотреть в четверг, 15 июля, их
принятие не имеет "политической" окраски, а значит все пройдёт тихо и
кулуарно, считает Андрей Бодров. И отмечает, что даже при столкновении
материальных интересов участников процесса подачи и голосования, торги пройдут
кулуарно и завершатся к обоюдному удовольствию.
Кандидат политических наук,
политический эксперт Дмитрий Гаврилюк предполагает, что в контексте
законодательной работы "зеленая власть" продолжит разыгрывать сценарий
дозированного PR и выполнения отдельных предвыборных обещаний.
Дмитрий Гаврилюк считает, что Раде стоило бы обсудить расторжение отношений с РФ, проблему усиления военного противодействия РФ в ОРДЛО. Но монобольшинство на это не пойдет, уверен эксперт.
Напомним, нардепы поддержали законопроект Владимира Зеленского об олигархах. По инициативе президента проголосовали 275 нардепов.
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