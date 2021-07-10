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На следующей неделе проведут два внеочередных заседания Рады: насколько важны те вопросы, которые выносятся на рассмотрение

Сама пленарная неделя будет очень насыщенной

сегодня, 03:09
Автор:

Ольга Чародий

На следующей неделе Верховная Рада соберется на два внеочередных заседания — во вторник и четверг. Их может созвать президент Владимир Зеленский. Уже известно, какие вопросы намерены рассмотреть. Что могут принять (не принять) – и почему? Насколько важны те вопросы, которые выносятся на рассмотрение?

На следующей неделе проведут два внеочередных заседания Рады: насколько важны те вопросы, которые выносятся на рассмотрение

Рада (фото из открытых источников)

У политического консультанта, технолога, специалиста по GR Андрея Бодрова не вызывает сомнения принятие во вторник, 13 июля, во втором чтении законопроекта касательно реформы Укроборонпрома.

"Слишком много интересантов у этого шага, — поясняет эксперт. — Здесь и глава Укоборонпрома Юрий Гусев, которому нужно продемонстрировать эффективность своих умений и шагнуть дальше по лестнице карьеры. И вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, к ведомству которого отойдёт координация переформатированных активов. И предприниматели, которые надеются урвать что-то в ходе реформы структуры управления. И "западные партнеры" с их надеждами на новые набсоветы и свое в них присутствие".

Намного более вариативным выглядит принятие 13 июля в первом законопроекта об обращении медицинского каннабиса, считает Андрей Бодров.

"С одной стороны, депутаты находятся под мощным давлением лобби, требующего принятия законопроекта, с другой — критическая позиция общественного мнения. Эта "разнонаправленность" должного и приемлемого может привести законопроект к судьбе подобных, когда последующие попытки проскользнуть между Сциллой и Харибдой за счёт вносимых правок натыкались, в итоге, на вето президента, — прогнозирует эксперт. — Организовать проблему (принять осуждаемый общественностью законопроект), а потом его "за деньги решить" (в нашем случае — за рейтинг, наложив вето и "защитив свой народ") — это классическая схема для украинского чиновничества".

Что касается экологических и цифровых законопроектов, которые собираются рассмотреть в четверг, 15 июля, их принятие не имеет "политической" окраски, а значит все пройдёт тихо и кулуарно, считает Андрей Бодров. И отмечает, что даже при столкновении материальных интересов участников процесса подачи и голосования, торги пройдут кулуарно и завершатся к обоюдному удовольствию.

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк предполагает, что в контексте законодательной работы "зеленая власть" продолжит разыгрывать сценарий дозированного PR и выполнения отдельных предвыборных обещаний.

"В том числе, это касается цифрофизации документооборота в стране и легализации каннабиса в медицинских целях, — отмечает эксперт. – Бесспорно, топ темой законотворческих дебатов будут законопроекты, которые определяют так называемую "реформу Укроборонпрома". В данном секторе давно пора навести порядок, но я его от "зеленых" не ожидаю. Думаю, правила игры перепишут под новую власть — и в структуры Укроборнпрома зайдут "свои люди", верные Зеленскому".

Дмитрий Гаврилюк считает, что Раде стоило бы обсудить расторжение отношений с РФ, проблему усиления военного противодействия РФ в ОРДЛО. Но монобольшинство на это не пойдет, уверен эксперт.

Напомним, нардепы поддержали законопроект Владимира Зеленского об олигархах. По инициативе президента проголосовали 275 нардепов.


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Источник: Comments.ua
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