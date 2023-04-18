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Эффективно ли действовала украинская экономическая власть в период войны

Компания Active Group опросил украинцев, на сколько эффективно действует власть по экономическим вопросам за год войны.

сегодня, 12:30
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Автор:

Slava Kot

Украина уже более года воюет на нескольких фронтах, кроме военного, важной частью выживания является экономическая борьба. О том, эффективно ли действуют украинские экономические власти в период войны сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group.

Эффективно ли действовала украинская экономическая власть в период войны

Эффективно ли действует экономическая власть Украины в период войны. Getty Images/iStockphoto

В марте 2023 базовый показатель инфляции для Украины снизился с 22,7% в феврале до 19,8%. Также изменения произошли и в потребительских инфляциях, она упала более чем на 3%, с 24,9% до 21,3%. В НБУ объясняют, что стремительное снижение инфляции связано со значительным присутствием на рынке продуктов, горючего, стабильной ситуацией в энергетической сфере, а также благоприятной ситуацией в наличном сегменте.


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Мнения украинцев разделились на эффективность действий украинской власти за время войны. 3,7% опрошенных считают, что в условиях войны власти действовали очень эффективно, еще 35,2% выбрали вариант скорее эффективно. Однако 29,8% украинцев противоположного мнения и считают, что украинская экономическая власть в период войны работала скорее неэффективно, а 12,3% указывают вариант очень неэффективно. 19,1% опрошенных не смогли определиться с результатом. Посмотреть результаты опроса на сколько эффективно действовали украинские экономические власти в период войны можно ниже:

Эффективно ли действовала украинская экономическая власть в период войны - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал мнения украинцев о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. Большинство опрошенных отрицательно относится к таким идеям. Кроме того, опрошенные критически отреагировали на запрет выступать украинским спортсменам на соревнованиях, где представлены россияне или белорусы.

Также "Комментарии" писали о том, что Украина озвучила оговорку для союзников. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что "для нас это неприемлемо".



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