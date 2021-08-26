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На мою квартиру наложили арест, а машину обьявили в розыск, - нардеп Устинова

По словам Устиновой, причина заключается в ее фразе о том, что Шевцов недостоин носить звание офицера

сегодня, 15:50
Автор:

Станислав Молчанов

Народный депутат Александра Устинова опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором рассказала о том, что на ее квартиру был наложен арест. Также ее автомобиль был объявлен в розыск, потому как против неё были поданы иски от заместителя Главного следственного управления полиции Евгений Шевцова. По словам Устиновой, причина заключается в ее фразе о том, что он недостоин носить звание офицера. Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ.

На мою квартиру наложили арест, а машину обьявили в розыск, - нардеп Устинова

Александра Устинова. Фото из открытых источников.

"На мою квартиру наложили арест, а машину объявили в розыск. Такие себе будни депутата. И если что — это не первоапрельская шутка, а новый "привет" от нашей новой "реформированной" полиции. Все потому, что должна оплатить почти 80 тыс. грн компенсации за причиненный моральный вред целому заместителю Главного следственного управления полиции! Помните некоего Евгения Шевцова — публично на своей странице в ФБ обозвал меня всеми возможными эпитетами от "бродячего животного" до "тупой овцы" и многими другими эпитетами, на что я ему скромно ответила, что такой человек недостоин носить звание офицера!", — говорится в сообщении.

Парламентарий отметила, что Шевцов "обиделся" на неё по причине того, что она написала жалобу, чтобы проверили его возможное незаконное обогащение.

"Так вот, вместо расследований внутренней безопасности наш реформированный полицейский подал 6 судебных исков против меня, потому что как это так я написала, что такой уважаемый человек не может звание офицера иметь! О том, что наш лучший Печерский суд вынес такое решение я даже не знала. Пришло оно в июле, а суд оказывается был в феврале", — объяснила нардеп.

На мою квартиру наложили арест, а машину обьявили в розыск, - нардеп Устинова - фото 2
Источник: https://censor.net/ru/n3284618Источник: https://censor.net/ru/n3284618


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Источник: https://censor.net/ru/news/3284618/na_jile_nardepa_golosa_ustinovoyi_nalojili_arest_sud_trebuet_oplatit_pochti_80_tys_grn_kompensatsii
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