На что нацелен Саакашвили: мнения экспертов

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации, действующий председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что в Украине, несмотря на смену президента, у власти остаются "воры". О роли Саакашвили в новой истории Украины и о вероятности того, что он станет противником Зеленского рассказали украинские политологи.

Председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили

"Вся прыть Саакашвили будет направлена на Банковую"

"Сколько волка не корми, он всё в лес смотрит. Так и с Саакашвили. Чем бы его ни заманивали, что ни обещали, с кем бы он ни пытался найти контакт — это типичный политический волк-одиночка. Человек, не готовый играть вторым номером", – говорит заместитель директора Украинского института политики (УИП), политический эксперт Кирилл Молчанов.

Он напоминает: эксперты предупреждали Зеленского, что тот сильно пожалеет, что вернул Саакашвили украинский паспорт. И президент, похоже, уже жалеет.

"Владимиру Александровичу теперь придется расхлебывать всё, что заварит Саакашвили. И у того рано или поздно в заявлениях появляются "барыги", "воры", которых он будет находить во власти", – подчеркивает Кирилл Молчанов.

По его мнению, скорее всего, как ранее с Порошенко, Саакашвили побьет горшки и с Зеленским. И вся его прыть рано или поздно будет направлена на улицу Банковую.

"Где он традиционно ищет этих самых "воров" и "барыг" — и клеймит позором. Это то, что у него лучше всего получается. А больше он, по сути, ничего не умеет", – резюмирует представитель УИП.

"Аренда реформаторов — слабый вариант для Украины"

Михаил Саакашвили был, есть и остается однозначным политическим персонажем с довольно непростым политическим портфолио. На этом акцентирует кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк.

"Его заявления о присутствии "барыг" у власти произнесены в стиле "капитана очевидности". Ведь ни для кого это не секрет, – отмечает эксперт. – Люстрация и другие формы изменения государственных институтов — это тот вызов, который Украине еще надо преодолеть, чтобы предотвратить дальнейшие "институциональные гниения" государства".

По мнению Дмитрия Гаврилюка, для реальных реформ необходим целый набор факторов. Среди них: пресловутая политическая воля, запрос и давление гражданского общества (в украинских политических широтах, к сожалению, без этого невозможно), образованные государственники, пусть и без опыта, но с понимания функционирования государственного организма и поднятия иммунитета к всевозможным трекам (кумовство, коррупция, популизм, сепаратизм).

"Михаил Саакашвили не является иконой или драйвером реформ в Украине. Его в политическом аспекте уберут, когда он перейдет (а он может) "красную линию дорогих друзей Зеленского", начав обвинять их в провале реформ", – уверен эксперт.

По его мнению, Саакашвили уже не так интересно обвинять Порошенко во всех провалах реформ. Надо изменение или водить новых антигероев во властную игру "Найди реформы в Украине и тех у власти, кто их будет инициировать".

"Образ Михаила Саакашвили важен для современников, — уверен Дмитрий Гаврилюк. – Прежде всего, тем, что доказывает — "аренда реформаторов" это слабый вариант для Украины. Они, скорее, могут быть советниками. Украина — дело самих украинцев. Пример Саакашвили важен и для развенчивания мысли, что привлечение зарубежных реформаторов из прошлого является автоматическим залогом реформ в современной Украине".

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Саакашвили сделал не радужный прогноз по Украине. По словам главы Совета по реформам в Украине, экономическая ситуация в стране приближается к точке невозврата. Саакашвили озвучил причину такого состояния экономики — она заключается в остром дефиците государственного бюджета, при котором потянуть социальные выплаты будет невозможно.

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