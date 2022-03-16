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"Мы вернем Крым и каждый клочок нашей земли", - Министерство иностранных дел Украины

В МИД пообещали вернуть все украинские земли, которые временно оккупировала Россия

сегодня, 18:43
Автор:

Денис
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В Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление о временно оккупированных территориях Украины. Пост с заявлением был опубликован на официальной странице МИД Украины в социальной сети Twitter.

"Мы вернем Крым и каждый клочок нашей земли", - Министерство иностранных дел Украины

Крым. Фото из открытых источников

В ведомстве пообещали привлечь РФ к ответственности и вернуть все временно оккупированные земли Украины. 

"Мы вернем Крым и каждый клочок нашей земли, временно оккупированный Россией, и возложим на Россию и ее руководство ответственность за все преступления, совершенные ею в Украине", — говорится в сообщении. 

”Мы вернем Крым и каждый клочок нашей земли”, - Министерство иностранных дел Украины - фото 2

Скриншот: официальный аккаунт МИД Украины в Twitter. 
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что российским компаниям Агентство по авиационной безопасности ЕС не будет выдавать лицензии. Лицензии на полеты и самолеты компаниям и предприятиям агрессора отменены. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники пленили уже 2 тысячи российских оккупантов: подробности. Все военные преступники должны быть привлечены к ответственности. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что на Сумщине во время эвакуации людей оккупанты остановили колонну, выставив людям свои требования. Отдельная ситуация, сложилась с Тростянецкой колонной. Читайте об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о еще одной попытка президента заставить США услышать Украину: чего теперь ждать от Вашингтона. Эксперты рассказали, что сдерживает США от того, чтобы по максимуму начать помогать Украине в борьбе с российским агрессором.


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Источник: https://twitter.com/MFA_Ukraine?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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comments

Обсуждения

виктор

сегодня, 19:02

НЕ ВЕРЮ!!! Ребята я не знаю как вы, пусть меня заблокируют, но мне кажется, что вся эта война затеивалась только для того чтобы ввести санкции запада, а то что в Украине погибло несколько тысяч, а может и десятков тысяч, всем начхать. Территории захваченные после 2014 остаются рашке, крым тоже, вода в крым уже пущена, пол Украины разрушено, суды, если и присвоят компенсации, будут идти не один десяток лет. Так что, такую Украина хотела победу, а получила полное поражение исходя из условий мирного плана на переговорах.

Геннвдий

сегодня, 18:59

Та , не брешіть, здаете Донбас,Крим, НАТО. ВСрвлись.

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