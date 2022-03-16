"Мы вернем Крым и каждый клочок нашей земли", - Министерство иностранных дел Украины

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Денис
В Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление о временно оккупированных территориях Украины. Пост с заявлением был опубликован на официальной странице МИД Украины в социальной сети Twitter.
Крым. Фото из открытых источников
В ведомстве пообещали привлечь РФ к ответственности и вернуть все временно оккупированные земли Украины.
"Мы вернем Крым и каждый клочок нашей земли, временно оккупированный Россией, и возложим на Россию и ее руководство ответственность за все преступления, совершенные ею в Украине", — говорится в сообщении.
Скриншот: официальный аккаунт МИД Украины в Twitter.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что российским компаниям Агентство по авиационной безопасности ЕС не будет выдавать лицензии. Лицензии на полеты и самолеты компаниям и предприятиям агрессора отменены. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Сайт "Комментарии" писал о том, что Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники пленили уже 2 тысячи российских оккупантов: подробности. Все военные преступники должны быть привлечены к ответственности. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Читайте также о том, что на Сумщине во время эвакуации людей оккупанты остановили колонну, выставив людям свои требования. Отдельная ситуация, сложилась с Тростянецкой колонной. Читайте об этом на нашем сайте.
Также "Комментарии" сообщали о еще одной попытка президента заставить США услышать Украину: чего теперь ждать от Вашингтона. Эксперты рассказали, что сдерживает США от того, чтобы по максимуму начать помогать Украине в борьбе с российским агрессором.
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Обсуждения
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виктор
сегодня, 19:02
НЕ ВЕРЮ!!! Ребята я не знаю как вы, пусть меня заблокируют, но мне кажется, что вся эта война затеивалась только для того чтобы ввести санкции запада, а то что в Украине погибло несколько тысяч, а может и десятков тысяч, всем начхать. Территории захваченные после 2014 остаются рашке, крым тоже, вода в крым уже пущена, пол Украины разрушено, суды, если и присвоят компенсации, будут идти не один десяток лет. Так что, такую Украина хотела победу, а получила полное поражение исходя из условий мирного плана на переговорах.
Геннвдий
сегодня, 18:59
Та , не брешіть, здаете Донбас,Крим, НАТО. ВСрвлись.