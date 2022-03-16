"Мы вернем Крым и каждый клочок нашей земли", - Министерство иностранных дел Украины

В Министерстве иностранных дел Украины сделали заявление о временно оккупированных территориях Украины. Пост с заявлением был опубликован на официальной странице МИД Украины в социальной сети Twitter.

Крым. Фото из открытых источников

В ведомстве пообещали привлечь РФ к ответственности и вернуть все временно оккупированные земли Украины.

"Мы вернем Крым и каждый клочок нашей земли, временно оккупированный Россией, и возложим на Россию и ее руководство ответственность за все преступления, совершенные ею в Украине", — говорится в сообщении.





Скриншот: официальный аккаунт МИД Украины в Twitter.

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