Можно ли было закончить войну в 2022 году: ответ главы фракции "СН"



















Войну можно было бы закончить в первые месяцы полномасштабного вторжения России, если бы Украина согласилась на требования Кремля и официально признала себя страной с нейтральным статусом. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, пишет портал "Комментарии".

Войну можно было закончить в 2022 году, если бы Украина согласилась на нейтралитет. Фото из открытых источников

По словам Давида Арахамии, весной прошлого года РФ обещала прекратить войну, если Украина согласится на нейтралитет, как в свое время сделала Финляндия.

"Цель России была дожать нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное", – рассказал Давид Арахамия.

Руководитель фракции "Слуга народа" объяснил, что Украина не согласилась выполнять требования РФ, поскольку нужно было изменить Конституцию и не было доверия к россиянам, что они будут придерживаться своего слова.

Кроме того, по словам Арахамии, в первые месяцы войны в Киев приехал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который заявил, что его страна не готова подписывать с россиянами какие-либо договоренности, и предложил Украине продолжать бороться с российской агрессией.

Как известно, ранее медиа писали, что весной прошлого года власти Украины после визита Бориса Джонсона отказались заключать какие-либо соглашения с российскими оккупантами. Слова Арахамии фактически подтверждают эти сообщения.

Ранее портал "Комментарии" писал, что глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия допустил возможность остановки боевых действий между Украиной и Россией по "корейскому сценарию", когда противоборствующие армии остановились, но ни одного договора о перемирии или мирного договора подписано не было.

