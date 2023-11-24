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Можно ли было закончить войну в 2022 году: ответ главы фракции "СН"

Арахамия назвал условие, при котором РФ готова была закончить войну весной 2022 года

сегодня, 21:29
Автор:
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Марьян Ощановский
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Войну можно было бы закончить в первые месяцы полномасштабного вторжения России, если бы Украина согласилась на требования Кремля и официально признала себя страной с нейтральным статусом. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, пишет портал "Комментарии".

Можно ли было закончить войну в 2022 году: ответ главы фракции "СН"

Войну можно было закончить в 2022 году, если бы Украина согласилась на нейтралитет. Фото из открытых источников

По словам Давида Арахамии, весной прошлого года РФ обещала прекратить войну, если Украина согласится на нейтралитет, как в свое время сделала Финляндия.


"Цель России была дожать нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное", – рассказал Давид Арахамия.

Руководитель фракции "Слуга народа" объяснил, что Украина не согласилась выполнять требования РФ, поскольку нужно было изменить Конституцию и не было доверия к россиянам, что они будут придерживаться своего слова.

Кроме того, по словам Арахамии, в первые месяцы войны в Киев приехал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который заявил, что его страна не готова подписывать с россиянами какие-либо договоренности, и предложил Украине продолжать бороться с российской агрессией.

Как известно, ранее медиа писали, что весной прошлого года власти Украины после визита Бориса Джонсона отказались заключать какие-либо соглашения с российскими оккупантами. Слова Арахамии фактически подтверждают эти сообщения.

Ранее портал "Комментарии" писал, что глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия допустил возможность остановки боевых действий между Украиной и Россией по "корейскому сценарию", когда противоборствующие армии остановились, но ни одного договора о перемирии или мирного договора подписано не было.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6lt4E0DiJts
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 21:42

Війни б взагалі не було, якби Зе одразу почав виконувати передвиборчі зобов'язання. Раніше, якби не було заколотів. А ще раніше - якби Україна пішла шляхом Польщі Чехії Словакії ... Але це не відбулось і Зе увійде в історію, як той, розікрав і знищив Україну на догоду Путіну.


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