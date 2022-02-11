Монастырский уволил главу харьковской полиции из-за ДТП с машиной Ярославского

Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку сфальсифицировать обстоятельства ДТП с кортежем Ярославского. Об этом министр сообщил в Facebook.

Денис Монастырский - фото из открытых источников





"Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Также будет расследована попытка фальсификации дела о ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского", — сообщил министр.





По его словам, сегодня следователи местной полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение на водителя машины Ярославского, который заявил, что якобы он был за рулем автомобиля на момент смертельного ДТП.





"Однако уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте. Из-за попыток скрыть это преступление и предоставления заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", — добавил Монастырский.





Напомним, государственное бюро расследований (ГБР) сделало новые заявления и провело новые действия по делу нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина. Появились данные с камер, якобы говорящие о том, что за рулем Audi A8, попавшей в печально известное ДТП в августе 2021, находился другой человек. Также ГБР вызвало на допрос патрульного Сергея Петрика для того, чтобы выяснить, почему на первом допросе 8 сентября он не сообщил следователям о существовании видеозаписи с места аварии. О чем говорит избранная тактика? Не видим ли попыток "замять" дело? Или всё делается правильно? Разобраться в этих вопросах, порталу "Комментарии" помогли эксперты.

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