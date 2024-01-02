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Мобилизация народных депутатов: что об этом думают в ВСУ

Офицер ВСУ прокомментировал, необходимо ли мобилизовать народных депутатов

2 января 2024, 22:48
Автор:
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Марьян Ощановский
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Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает, что у общества не было бы вопросов по мобилизации, если бы народные депутаты Украины должным образом выполняли свои функциональные обязанности во время войны, а их дети не прятались бы от мобилизации в других странах. Об этом Жорин написал в Telegram, передает портал "Комментарии".

Мобилизация народных депутатов: что об этом думают в ВСУ

Мобилизация, депутаты ВРУ. Фото из открытых источников

Максим Жорин с возмущением воспринял слова первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Александра Корниенко, заявившего, что требовать мобилизации народных депутатов — это российское ИПСО, поскольку депутатам не место на фронте, так как они нужны для работы в парламенте.

"Если бы все депутаты Верховной Рады выполняли свои функции так, как должны во время войны, если бы их дети не были скрыты за границей – вопросов по мобилизации не было бы. Но реальность такова, что вся деятельность некоторых нардепов – сплошное российское ИПСО. И их коэффициент полезности был бы намного выше в армии, а не в парламенте", — подчеркнул майор ВСУ.

Заодно, добавил Максим Жорин, если мобилизовать народных депутатов, неправильно выполняющих свою работу в ВРУ, — они перестали бы генерировать ахинею в медиа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп и первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко сделал заявление о том, почему нардепов "нельзя" отправлять на фронт. По его мнению, в мобилизации нардепов будет "заинтересована Россия", потому что тогда Рада не сможет работать. Кроме того, Корниенко добавил, что отправлять народных депутатов Украины на фронт "дорого".



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/4937
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