Мобилизация народных депутатов: что об этом думают в ВСУ

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Марьян Ощановский
Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает, что у общества не было бы вопросов по мобилизации, если бы народные депутаты Украины должным образом выполняли свои функциональные обязанности во время войны, а их дети не прятались бы от мобилизации в других странах. Об этом Жорин написал в Telegram, передает портал "Комментарии".
Мобилизация, депутаты ВРУ. Фото из открытых источников
Максим Жорин с возмущением воспринял слова первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Александра Корниенко, заявившего, что требовать мобилизации народных депутатов — это российское ИПСО, поскольку депутатам не место на фронте, так как они нужны для работы в парламенте.
Заодно, добавил Максим Жорин, если мобилизовать народных депутатов, неправильно выполняющих свою работу в ВРУ, — они перестали бы генерировать ахинею в медиа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп и первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко сделал заявление о том, почему нардепов "нельзя" отправлять на фронт. По его мнению, в мобилизации нардепов будет "заинтересована Россия", потому что тогда Рада не сможет работать. Кроме того, Корниенко добавил, что отправлять народных депутатов Украины на фронт "дорого".
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