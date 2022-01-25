«Много интересных вещей, о которых мы мечтали»: Резников заинтриговал военной помощью США и Британии

Министр обороны Алексей Резников высоко оценил поставки Украине Великобританией и США оборонительного вооружения. Министр не стал раскрывать интригу, озвучивая все то, что передали союзники, заявив лишь, что о таком оружии раньше Киеву только приходилось мечтать. Как передает издание "Комментарии", такое мнение министр обороны высказал в эфире телеканала "ICTV".

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Алексей Резников не стал подробно разбирать, что же именно передали союзники Украины, обмолвившись лишь общей фразой "там много интересного". Киев очень ценит ту помощь, которую представляют Украине ее союзники.

По словам министра, поставки вооружения Украине стали возможны после довольно продолжительных переговоров, которые проводит руководство Минобороны с союзниками. Результатами переговоров становятся самолеты, которые прилетают из Великобритании и США.

Алексей Резников также отказался подтверждать информацию о том, что Украина уже получила системы ПВО и ракеты Patriot. Эта информация, по словам министра, засекречена, потому он не имеет права ее раскрывать.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в двусторонних отношениях Украины и Германии наступил момент истины. Официальный Киев ждет от Берлина объяснений, почему тот не учитывает информацию западной разведки о подготовке России к вторжению в Украину, отказывается предоставлять Киеву оборонительное вооружение и даже блокирует такие поставки через систему НАТО и третьими странами. Отдельно беспокоит вопрос запуска "Северного потока-2", который лично лоббирует Германия.





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