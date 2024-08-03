Минздрав расставил точки на "и" в скандале с восстановлением "Охматдета"

На сегодня общая сумма собранных средств для восстановления киевской детской больницы "Охматдет" составляет около 1,6 млрд гривен, из которых более 400 млн поступит в виде медицинского оборудования.

Российские ракеты разрушили "Охматдет". Фото из открытых источников

Как сообщили в Минздраве Украины, 312 млн гривен поступило непосредственно на счет больницы "Охматдет", 379 млн гривен – на счет Благотворительного фонда "Омхатдет — здоровое детство", которым был проведен упраздненный тендер, более 320 млн гривен было собрано в рамках общего сбора платформы United24 и Monobank, перечислившие напрямую на счет Минздрава в Нацбанке, $11,2 млн выделил The Howard G. Buffett Foundation на закупку полного перечня поврежденного оборудования в современном корпусе "Охматдета" (поступят в виде оборудования), $1 млн поступил от правительства Литвы , а также 100 млн гривен выделило правительство Украины.

В Минздраве рассказали, что Благотворительный фонд "Охматдет — здоровое детство" провел тендер на текущий ремонт под тот объем работ, на которые уже был совершен дефектный акт, и в пределах суммы, собранной на счете фонда.

В министерстве сообщили, что результаты этого тендера были отменены, никакие договоры не были подписаны.

"Ситуация с проведенным тендером касалась исключительно денег, собранных Благотворительным фондом "Омхатдет — здоровое детство", который проводил сбор самостоятельно. Средства, собранные самой больницей, UNITED24, фондом The Howard G. Buffett Foundation и правительствами Литвы и Украины никак не фигурировали в проведенном тендере. Использование этих средств будет происходить с соблюдением установленных требований под пристальным вниманием Министерства здравоохранения и общественности", — заявили в Минздраве Украины.

В министерстве подчеркнули, что пока не потрачена ни одна копейка из средств на восстановление "Охматдета".

Позиция команды Минздрава состоит в том, чтобы все процессы происходили прозрачно, честно и открыто. Поэтому на недавнем брифинге по ситуации в "Охматдете" министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что средства, собранные на счетах Благотворительного фонда “Охматдет – здоровое детство” для восстановления "Охматдета", будут переведены на счет больницы.

"Для проведения работ по восстановлению поврежденного корпуса "Охматдета" будет объявлен новый тендер на Prozorro. Он будет произведен с учетом всех законодательных требований. До конца следующей недели будет создан Совет по восстановлению, в состав которого мы пригласим присоединиться представителей крупнейших доноров. Также в нее войдут представители "Охматдета", Минздрава, пациентского сообщества, антикоррупционных организаций и профессиональных ассоциаций (детали объявим вскоре). Совет по восстановлению согласует основные требования к строительным компаниям и критерии, по которым будет производиться выбор. Еженедельно будет публиковаться отчет о проделанной работе, чтобы каждый человек имел четкое понимание, на что тратятся собранные средства", — подчеркнул Виктор Ляшко.

В Минздраве добавили, что отдельно в ближайшее время будут проведены дискуссии с представителями крупнейших строительных компаний, которые пригласят к участию в тендере.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что возник скандал из-за выбора БУ "Благотворительный фонд "Охматдет" победителя тендера на ремонт корпуса больницы, поврежденного в результате удара РФ. Выбранная компания оказалась малоизвестной, а предложенные ею цены на ремонт были одними из самых дорогих.