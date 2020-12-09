Минздрав представил основную концепцию развития E-Health

Министерство здравоохранения представило на рассмотрение Кабинета Министров концепцию развития электронного здравоохранения. Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

ФОТО: 5 канал

"По состоянию на сегодня по результатам работы рабочей группы был разработан проект концепции электронного здравоохранения, который уже находится в Кабинете Министров, и мы надеемся, что в ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение правительства", — отметил Кучер.

Он также сообщил, что рабочая группа разработала план мероприятий по реализации концепции электронного здравоохранения. Ранее уже сообщалось, что Минздрав выработал и вынес на общественное обсуждение проект распоряжения Кабмина "Об одобрении Концепции развития электронного здравоохранения". Реализация концепции предусмотрена на период до 2025 года.

Концепция разработана для формирования политических, организационных, технологических и идеологических условий развития е-здоровья в Украине, характеризующееся повышением качества и доступности медицинских услуг, расширением прав и возможностей пациентов, обеспечением их непрерывной медицинской помощью и безопасностью, повышением эффективности управления и использования ресурсов, высоким уровнем осведомленности населения по вопросам здорового образа жизни, профилактики заболеваний и получения медицинской помощи.

Как сообщало издание "Комментарии", глава Минздрава рассказал, когда сообщат о решении по локдауну. Максим Степанов сообщил, что уже сегодня, 9 декабря, будет объявлено об условиях карантина, который, по версии представителей украинского правительства, начнется уже на второй день будущего года.

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