Министру Монастырскому посоветовали не спешить с выводами о смерти мэра Кривого Рога и меньше слушать политтехнологов

Смерть мэра Кривого Рога не может быть связана с аудитом и тщательными проверками, которые направила центральная власть в Криворожский горсовет. Данные главы МВД Дениса Монастырского не есть обоснованными. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил начальник юридического отдела Криворожского горисполкома Максим Кудин, пишет сайт "Первый городской".

Константин Павлов - фото из открытых источников

6 сентября была обнародована информация о том, что причиной гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова может быть тщательная проверка деятельности мэрии Кривого Рога. Мол, не справившись с волнением после проверок Константин Павлов свел счеты с жизнью. Впервые эту информацию озвучил глава МВД Денис Монастырский, который предположил, что привести к фатальному исходу мог аудит контролирующих органов. Вот только Максим Кудин заявляет, что эта информация не соответствует действительности, потому что проверки и аудит были за тот период, когда Павлов ещё не был градоначальником Кривого Рога.

По словам Кудина, он может со всей ответственностью заявить, что с 2014 по 2019 год Криворожский горсовет прошел через 500 проверок, которые присылала центральная власть, а именно тогдашний президент Порошенко и генпрокурор Луценко. Что же касается весны 2021 года, то была команда начать тщательные проверки в 3 городах: в Киеве, Кривом Роге и Черкассах. Кудин рассказал, что в Кривой Рог приехала "зондер-команда", состоящая из около 100 человек со всех регионов страны, представляющих контролирующие органы. Особую активность они проявляли последние три недели. Итоговые результаты проверок ещё неизвестны, но министру и его пиарщикам стоило бы знать, что проверки были за тот период, когда Павлов еще не был мэром города.

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