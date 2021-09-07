logo
Русский Українська

BTC/USD

46953.44

ETH/USD

3452.34

LTC/USD

181.10

USD/UAH

26.82

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Министру Монастырскому посоветовали не спешить с выводами о смерти мэра Кривого Рога и меньше слушать политтехнологов
commentss НОВОСТИ Все новости

Министру Монастырскому посоветовали не спешить с выводами о смерти мэра Кривого Рога и меньше слушать политтехнологов

Смерть мэра Кривого Рога не может быть связана с проверками

сегодня, 17:55
Автор:

Кравцев Сергей

Смерть мэра Кривого Рога не может быть связана с аудитом и тщательными проверками, которые направила центральная власть в Криворожский горсовет. Данные главы МВД Дениса Монастырского не есть обоснованными. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил начальник юридического отдела Криворожского горисполкома Максим Кудин, пишет сайт "Первый городской".

Министру Монастырскому посоветовали не спешить с выводами о смерти мэра Кривого Рога и меньше слушать политтехнологов

Константин Павлов - фото из открытых источников

6 сентября была обнародована информация о том, что причиной гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова может быть тщательная проверка деятельности мэрии Кривого Рога. Мол, не справившись с волнением после проверок Константин Павлов свел счеты с жизнью. Впервые эту информацию озвучил глава МВД Денис Монастырский, который предположил, что привести к фатальному исходу мог аудит контролирующих органов. Вот только Максим Кудин заявляет, что эта информация не соответствует действительности, потому что проверки и аудит были за тот период, когда Павлов ещё не был градоначальником Кривого Рога.

По словам Кудина, он может со всей ответственностью заявить, что с 2014 по 2019 год Криворожский горсовет прошел через 500 проверок, которые присылала центральная власть, а именно тогдашний президент Порошенко и генпрокурор Луценко. Что же касается весны 2021 года, то была команда начать тщательные проверки в 3 городах: в Киеве, Кривом Роге и Черкассах. Кудин рассказал, что в Кривой Рог приехала "зондер-команда", состоящая из около 100 человек со всех регионов страны, представляющих контролирующие органы. Особую активность они проявляли последние три недели. Итоговые результаты проверок ещё неизвестны, но министру и его пиарщикам стоило бы знать, что проверки были за тот период, когда Павлов еще не был мэром города.

Читайте также на портале "Комментарии" — жена Павлова открыла новые пугающие подробности дела о гибели мужа.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://one.kr.ua/ru/news/36820
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ