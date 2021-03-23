Министр Петрашко: Украина прошла пик падения экономики

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Лиза Снисар
Министр экономики Игорь Петрашко прокомментировал данные Госстата о падении ВВП в прошлом году на 4% и заявил, что Украина уже прошла пик падения экономики. Министерство сохраняет прогноз на текущий год по росту экономики на 4,6%. Об этом говорится на сайте ведомства в Facebook 23 марта.
Игорь Петрашко - фото из открытых источников
Сообщается, что потребительские расходы по итогам года выросли на 1,6% в условиях повышения минимальной (с 1 сентября 2020 года до 5000 грн) и среднемесячной заработной платы, рост которой по итогам года составил 7,4%.
В министерстве главными причинами падения ВВП называют низкую инвестиционную активность в реальном секторе экономики из-за понесенных бизнесом потерь, отрицательные результаты внешнеэкономической деятельности из-за относительно низкого внешнего спроса и мировых трендов. Таким образом, падение экспорта товаров и услуг по итогам года составило 5,6%, при больших темпах падения импорта — на 9,6%.
Как ранее сообщали "Комментарии", год назад украинские экономисты в своих прогнозах были настроены довольно оптимистично: тогда никто и предположить не мог, что нас ждет в уникальном 2020-м. По прошествии года можно констатировать: несмотря на то, что коронавирус мало что оставил от оптимизма экспертов, мы вынуждены признать, что все могло бы сложиться гораздо хуже.
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