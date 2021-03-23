Министр Петрашко: Украина прошла пик падения экономики

Министр экономики Игорь Петрашко прокомментировал данные Госстата о падении ВВП в прошлом году на 4% и заявил, что Украина уже прошла пик падения экономики. Министерство сохраняет прогноз на текущий год по росту экономики на 4,6%. Об этом говорится на сайте ведомства в Facebook 23 марта.

Игорь Петрашко - фото из открытых источников

Сообщается, что потребительские расходы по итогам года выросли на 1,6% в условиях повышения минимальной (с 1 сентября 2020 года до 5000 грн) и среднемесячной заработной платы, рост которой по итогам года составил 7,4%.

"Важную роль в целом сыграла поддержка со стороны государства, в частности приоритетность распределения бюджетных средств на обеспечение медицинских потребностей и восстановление транспортной и социальной инфраструктуры, а также на поддержку населения и бизнеса с целью стимулирования спроса", — сообщили в Минэкономики.

В министерстве главными причинами падения ВВП называют низкую инвестиционную активность в реальном секторе экономики из-за понесенных бизнесом потерь, отрицательные результаты внешнеэкономической деятельности из-за относительно низкого внешнего спроса и мировых трендов. Таким образом, падение экспорта товаров и услуг по итогам года составило 5,6%, при больших темпах падения импорта — на 9,6%.

"В отраслевом разрезе самый мощный удар от воздействия карантина преимущественно был нанесен сфере услуг. В частности, сфера организации питания по объему сократилась на 28,5%, сфера транспорта — на 16,4%", — добавили в ведомстве.

Как ранее сообщали "Комментарии", год назад украинские экономисты в своих прогнозах были настроены довольно оптимистично: тогда никто и предположить не мог, что нас ждет в уникальном 2020-м. По прошествии года можно констатировать: несмотря на то, что коронавирус мало что оставил от оптимизма экспертов, мы вынуждены признать, что все могло бы сложиться гораздо хуже.

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