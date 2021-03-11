Министр культуры Ткаченко в прямом эфире привился от Covid

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко получил первую дозу прививки от коронавируса Covid-19 вакциной от компании AstraZeneca (Covishield). Об этом стало известно в ходе трансляции форума "Украина 30" 11 марта.

Министр получил прививку вместе с рядом медицинских работников во время мероприятия.

"В вопросе безопасности прививки надо доверять именно специалистам, а не корреспондентам в соцсетях или заявлениям отдельных политиков. Не ведитесь на дезинформацию и информационные провокации. Прививки делаются вакциной, прошедшей соответствующую регистрацию и одобренной правительствами таких стран как Канада и Великобритания", — написал позже Ткаченко в своем Telegram-канале.

Напомним, что до этого министр здравоохранения Максим Степанов также вакцинировался от коронавируса. По словам чиновника, его самочувствие удовлетворительное позволяющее без любых эксцессов продолжать работу в стандартном режиме. Такое заявление чиновник сделал из-за множества слухов, распространяемых в стране, насчет эффективности вакцины Covishied от индийского производителя. Многие украинцы боятся прививаться от COVID-19, ведь боятся значительных негативных реакций организма на полученный препарат. Впрочем, Степанов считает, что его личный пример — наглядное пособие для всех сомневающихся. К слову, вакцинировался министр 1 марта.

Как ранее сообщали "Комментарии", Дания приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Сообщается, что такое решение было принято после случая образования тромбов после вакцинации у пациента. Известно, что в Дании пока зафиксирован один такой случай. На данный момент проводится расследование. Также сообщается, что еще шесть европейских стран прекращают использование вакцины AstraZeneca.