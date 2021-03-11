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Главная Новости Политика внутренняя политика Министр культуры Ткаченко в прямом эфире привился от Covid
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Министр культуры Ткаченко в прямом эфире привился от Covid

Министр получил прививку вместе с рядом медицинских работников

сегодня, 16:01
Автор:

Лиза Снисар

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко получил первую дозу прививки от коронавируса Covid-19 вакциной от компании AstraZeneca (Covishield). Об этом стало известно в ходе трансляции форума "Украина 30" 11 марта.

Министр культуры Ткаченко в прямом эфире привился от Covid

Александр Ткаченко - фото из открытых источников

Министр получил прививку вместе с рядом медицинских работников во время мероприятия.

"В вопросе безопасности прививки надо доверять именно специалистам, а не корреспондентам в соцсетях или заявлениям отдельных политиков. Не ведитесь на дезинформацию и информационные провокации. Прививки делаются вакциной, прошедшей соответствующую регистрацию и одобренной правительствами таких стран как Канада и Великобритания", — написал позже Ткаченко в своем Telegram-канале.

Напомним, что до этого министр здравоохранения Максим Степанов также вакцинировался от коронавируса. По словам чиновника, его самочувствие удовлетворительное позволяющее без любых эксцессов продолжать работу в стандартном режиме. Такое заявление чиновник сделал из-за множества слухов, распространяемых в стране, насчет эффективности вакцины Covishied от индийского производителя. Многие украинцы боятся прививаться от COVID-19, ведь боятся значительных негативных реакций организма на полученный препарат. Впрочем, Степанов считает, что его личный пример — наглядное пособие для всех сомневающихся. К слову, вакцинировался министр 1 марта.

Как ранее сообщали "Комментарии", Дания приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Сообщается, что такое решение было принято после случая образования тромбов после вакцинации у пациента. Известно, что в Дании пока зафиксирован один такой случай. На данный момент проводится расследование. Также сообщается, что еще шесть европейских стран прекращают использование вакцины AstraZeneca.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4_WYf-PHJEA&ab_channel=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B030
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