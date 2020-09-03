Международные эксперты оценили судебную реформу в Украине времен Порошенко

Язык
BTC/USD
10671.37
ETH/USD
399.31
LTC/USD
52.66
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
32.90
RUB/UAH
0.38
Татьяна Веремеева
Международные и украинские эксперты во время международной конференции "Dialoge
about justice-2", которая состоялась в среду в Киеве, обсудили судебную реформу
и реформу правоохранительных органов, проведенные в Украине за время
президентства Петра Порошенко.
Многие участники конференции негативно оценили реформы.
"Учреждения, которые образовались в результате различных реформ, такие как
НАБУ, Специальная антикоррупционная прокуратура, Агентство по предотвращению
коррупции, Высший антикоррупционный суд и новые органы, созданные по судебной
реформе, имеют различные проблемы. Они парализуют друг друга, конфликтуют,
становятся на пути друг друга", – заявил основатель организации "Права человека
без границ" Вилли Форте во время конференции.
Украинские депутаты, которые принимали участие в разговоре, поддержали это
мнение.
"Европейские политики соглашаются с тем, что судебная реформа у нас не
состоялась и надо вообще проверить ее эффективность", – отметила народный
депутат Украины, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам
интеграции с Европейским Союзом Мария Мезенцева.
Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики
Андрей Костин в свою очередь считает, что недоверие к судебной системе вызвано
непонятной судебной реформой. Решением этой проблемы, по его мнению, может быть
создание неизменной модели судебной системы.
В свою очередь экс-председатель Высшего совета юстиции Владимир
Колисниченко выделил другую проблему судебной реформы – процедуру формирования
судов. Он считает, что в нашей стране снизилось доверие к суду. Колисниченко заявил,
что судьи якобы стали зависимы от способа формирования, и не всегда в судах
работают хорошие специалисты.
Одной из важных тем конференции стал тезис о необходимости создания конкретной
модели судебной реформы. Участники беседы договорились создать рабочую группу
по решению вопросов, которые поднимались во время разговора.
Напомним, в столичном КВЦ "Парковый" 2 сентября состоялась вторая
международная конференция "Dialoge about justice-2". Встреча проходила
онлайн в режиме Skype-связи между Киевом и Брюсселем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости