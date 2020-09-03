Международные эксперты оценили судебную реформу в Украине времен Порошенко

Международные и украинские эксперты во время международной конференции "Dialoge about justice-2", которая состоялась в среду в Киеве, обсудили судебную реформу и реформу правоохранительных органов, проведенные в Украине за время президентства Петра Порошенко.



Многие участники конференции негативно оценили реформы.

"Учреждения, которые образовались в результате различных реформ, такие как НАБУ, Специальная антикоррупционная прокуратура, Агентство по предотвращению коррупции, Высший антикоррупционный суд и новые органы, созданные по судебной реформе, имеют различные проблемы. Они парализуют друг друга, конфликтуют, становятся на пути друг друга", – заявил основатель организации "Права человека без границ" Вилли Форте во время конференции.

Украинские депутаты, которые принимали участие в разговоре, поддержали это мнение.

"Европейские политики соглашаются с тем, что судебная реформа у нас не состоялась и надо вообще проверить ее эффективность", – отметила народный депутат Украины, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам интеграции с Европейским Союзом Мария Мезенцева.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин в свою очередь считает, что недоверие к судебной системе вызвано непонятной судебной реформой. Решением этой проблемы, по его мнению, может быть создание неизменной модели судебной системы.

В свою очередь экс-председатель Высшего совета юстиции Владимир Колисниченко выделил другую проблему судебной реформы – процедуру формирования судов. Он считает, что в нашей стране снизилось доверие к суду. Колисниченко заявил, что судьи якобы стали зависимы от способа формирования, и не всегда в судах работают хорошие специалисты.

Одной из важных тем конференции стал тезис о необходимости создания конкретной модели судебной реформы. Участники беседы договорились создать рабочую группу по решению вопросов, которые поднимались во время разговора.

Напомним, в столичном КВЦ "Парковый" 2 сентября состоялась вторая международная конференция "Dialoge about justice-2". Встреча проходила онлайн в режиме Skype-связи между Киевом и Брюсселем.

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