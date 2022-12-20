Местные советы начали обращаться к Президенту с просьбой ветировать закон 5655

Об обращении с просьбой к Зеленскому наложить вето на градостроительную реформу, согласованную нардепами, говорится в сообщении на сайте Ассоциации городов Украины (АМУ), пишут "Комментарии".



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"Стрыйский городской совет Львовской области принял решение об обращении к Президенту Украины о наложении вето на законопроект 5655. Контроль за исполнением решения возложили депутаты на постоянную комиссию Стрыйского городского совета по правам человека, законности и депутатской этике", — пишет сайт АГУ.

В обращении указывается, что законопроект неоднократно подвергался конструктивной и объективной критике представителями местного самоуправления.

"Законопроект №5655 создает условия для монопольного централизованного допуска строителей на рынок, а зашедшим будет позволено создать частный орган контроля градостроительной деятельности без влияния государства или местного самоуправления. Контроль и надзор местного самоуправления уничтожаются путем замены их на мониторинг, содержащий в себе только наблюдение за самовольным строительством. Вводится строительная амнистия и возмещение стоимости строительства самовольным застройщикам из местного бюджета. Нарушаются права владельцев земельных участков, ведь ответственности за самовольное строительство не будет. Устраняется возможность общественности контролировать законность застройки и влиять на незаконные строительства. Уничтожаются достижения реформы децентрализации, вся отрасль централизуется и освобождается от реального контроля", — констатируют в Стрыйском горсовете.

Как писали "Комментарии", вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров убежден, что закон №5655 о реформе градостроительства позволит на уровне закона убрать чиновников от принятия решений, автоматизируя их на основании прозрачных алгоритмов и проверки данных в других реестрах и кадастрах.

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