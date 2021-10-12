Мэр Днепра Филатов "заблокировал" лечение "ковидных" больных в областной психиатрической больнице, - СМИ

И.о. главврача областной психиатрической больницы в Днепре назначили человека, который проходит по уголовному делу. Он получил свою должность благодаря мэру Днепра Борису Филатову и его бизнес-партнеру Геннадию Корбану. Об этом сообщает издание Украинские новости.

Борис Филатов. Фото из открытых источников

Как пишет издание, перед этим, 7 октября, Корбан и Филатов добились отстранения главного врача этой больницы Андрея Антоновского с должности, тем самым заблокировав деятельность лечебного учреждения, в котором, в том числе, лежат и больные с коронавирусом.

Журналисты пишут, что главврачу Антоновскому поступил звонок якобы от Геннадия Корбана с тем, чтобы тот взял в больницу на должность заведующего отделением судебно-психиатрической экспертизы бывшего главного врача этой больницы Завалко Юрия Николаевича. Однако Антоновский отказался. После чего услышал угрозы об отстранении с занимаемой должности. Практический сразу после этого звонка против него и коллектива больницы начали распространять ложную информацию и порочащие материалы в СМИ.

6 октября Антоновскому поручили создать в больнице отделение для лечения больных на КОВИД-19, а 7 октября его отстранили с должности. Таким образом, поскольку право подписи остается у Антоновского, а он фактически отстранен, финансирование ковидного отделения, а также выплаты заработной платы всему коллективу, сейчас заблокированы, передает СМИ.

Сообщается, что коллектив больницы вышел в защиту Антоновского на митинг.

"Украинские новости" передают слова одного из активистов о том, что на самоуправство мэра Днепра никак не реагирует центральная власть, а также о том, что некоторое время назад жители Днепра собирали подписи против городского главы.

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