logo
Русский Українська

BTC/USD

56276.88

ETH/USD

3472.75

LTC/USD

169.87

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Мэр Днепра Филатов "заблокировал" лечение "ковидных" больных в областной психиатрической больнице, - СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Мэр Днепра Филатов "заблокировал" лечение "ковидных" больных в областной психиатрической больнице, - СМИ

Выплаты заработной платы всему коллективу, сейчас заблокированы

сегодня, 17:16
Автор:

Станислав Молчанов

И.о. главврача областной психиатрической больницы в Днепре назначили человека, который проходит по уголовному делу. Он получил свою должность благодаря мэру Днепра Борису Филатову и его бизнес-партнеру Геннадию Корбану. Об этом сообщает издание Украинские новости.

Мэр Днепра Филатов "заблокировал" лечение "ковидных" больных в областной психиатрической больнице, - СМИ

Борис Филатов. Фото из открытых источников

Как пишет издание, перед этим, 7 октября, Корбан и Филатов добились отстранения главного врача этой больницы Андрея Антоновского с должности, тем самым заблокировав деятельность лечебного учреждения, в котором, в том числе, лежат и больные с коронавирусом.

Журналисты пишут, что главврачу Антоновскому  поступил звонок якобы от Геннадия Корбана с тем, чтобы тот взял в больницу на должность заведующего отделением судебно-психиатрической экспертизы бывшего главного врача этой больницы Завалко Юрия Николаевича. Однако Антоновский отказался.  После чего услышал угрозы об отстранении с занимаемой должности.  Практический сразу после этого звонка против него и коллектива больницы начали распространять ложную информацию и порочащие материалы в СМИ.

6 октября Антоновскому поручили создать в больнице отделение для лечения больных на КОВИД-19, а 7 октября его отстранили с должности. Таким образом, поскольку право подписи остается у Антоновского, а он фактически отстранен, финансирование ковидного отделения, а также выплаты заработной платы всему коллективу, сейчас заблокированы, передает СМИ. 

Сообщается, что коллектив больницы вышел в защиту Антоновского на митинг.

"Украинские новости" передают слова одного из активистов о том, что на самоуправство мэра Днепра никак не реагирует центральная власть, а также о том, что некоторое время назад жители Днепра собирали подписи против городского главы. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/news/807014-mer-dnipra-filatov-zablokiroval-lechenie-kovidnyh-bolnyh-vrachi-oblastnoj-psihiatricheskoj-bolnitsy
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ