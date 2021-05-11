Медведчуку объявили о государственной измене

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Данило Матюха
Сегодня, 11 мая, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму народным депутатам Украины "М и К". Об этом чиновница сообщила в своем Facebook. По данным СМИ, под данными сокращениями прокурор имела в виду Виктора Медведчука и Тараса Козака.
Виктор Медведчук - фото: УНИАН
По словам Венидиктовой, правоохранительные органы имеют экспертные выводы на основе проведенных следственных действий, а также протоколы допросов ценных свидетелей, которые дают основания для изменения статуса нардепов "М и К" из свидетелей на подозреваемых.
По ее словам, местонахождение депутата "М", у которого сегодня проводили обыск, не установлено. Правоохранители принимают все возможные меры для поисков и вручения ему ходатайства о содержании под стражей.
Напомним, что сегодня Служба безопасности Украины провела обыск в квартире Виктора Медведчука на улице Монтажников в Киеве. Эти данные дают основания для подтверждения домыслов СМИ, что народный депутат "М" действительно является Виктором Медведчук.
Отметим, что 19 февраля 2021 Совет национальной безопасности и обороны Украины уже вводил санкции в отношении Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также Тараса Козака и его гражданской жены Натальи Лавренюк. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов обвинял нардепов в терроризме и поставке топлива боевикам на оккупированном Донбассе.
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