logo
Русский Українська

BTC/USD

55476.61

ETH/USD

3947.09

LTC/USD

359.55

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Медведчуку объявили о государственной измене
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведчуку объявили о государственной измене

Такое же подозрение получил и Тарас Козак

сегодня, 16:30
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 11 мая, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму народным депутатам Украины "М и К". Об этом чиновница сообщила в своем Facebook. По данным СМИ, под данными сокращениями прокурор имела в виду Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Медведчуку объявили о государственной измене

Виктор Медведчук - фото: УНИАН

По словам Венидиктовой, правоохранительные органы имеют экспертные выводы на основе проведенных следственных действий, а также протоколы допросов ценных свидетелей, которые дают основания для изменения статуса нардепов "М и К" из свидетелей на подозреваемых.

"Итак, народные депутаты М и К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму", — заявила Венедиктова.

По ее словам, местонахождение депутата "М", у которого сегодня проводили обыск, не установлено. Правоохранители принимают все возможные меры для поисков и вручения ему ходатайства о содержании под стражей.

Напомним, что сегодня Служба безопасности Украины провела обыск в квартире Виктора Медведчука на улице Монтажников в Киеве. Эти данные дают основания для подтверждения домыслов СМИ, что народный депутат "М" действительно является Виктором Медведчук.

Отметим, что 19 февраля 2021 Совет национальной безопасности и обороны Украины уже вводил санкции в отношении Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также Тараса Козака и его гражданской жены Натальи Лавренюк. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов обвинял нардепов в терроризме и поставке топлива боевикам на оккупированном Донбассе.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100000088343654/posts/4312332228779679/?d=n
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ