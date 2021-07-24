Медведчук: Закон о статусе украинского языка направлен против русского языка, на его дискриминацию

Народный депутат Украины и глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук после сегодняшнего заседания Киевского апелляционного суда, который решил сегодня перенести рассмотрение апелляции на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику до 7 сентября, пообщался с журналистами и отметил, что закон о статусе украинского языка как государственного направлен против русского языка, на его дискриминацию.

Виктор Медведчук - фото: из открытых источников

По мнению Медведчука, открытое против него дело в первую очередь служит для того, чтобы отвлекать внимание от действительно важных проблем, который сейчас существуют в стране. В их число входит и дискриминация русского языка.

"Взамен установления мира у нас продолжается насильственная украинизация. Конституционный суд подтвердил действие закона о статусе украинского языка, который по-другому и реально можно назвать как закон, направленный против русского языка, на дискриминацию русского языка. Это все делает власть, не понимая то, что ее ждет, и какие будут последствия", — сказал Медведчук.

При этом он пояснил, почему власть идет именно таким путем.

"Для того, чтобы отвлечь внимание от других проблем, которые она неспособна и не может решить. И вот это отвлечение внимания с помощью различных пиар-ходов. Вот здесь одно из звеньев вот этой цепи есть, в том числе незаконное уголовное преследование меня и моего коллеги (Тараса Козака, — ред.), а также незаконные уголовные преследования в отношении членов нашей партии, и вообще борьба с нашей партией "Оппозиционная платформа – За жизнь". Это все делается ради одного – отвлечь внимание от тех насущных, реальных, объективных проблем, которые сложились в нашем обществе и в экономической, и в социальной сфере", — резюмировал он.

Напомним, что ранее Киевский апелляционный суд перенес на 30 июля 2021 года рассмотрение апелляции, что поддали адвокаты ОПЗЖ об отмене продления домашнего ареста.

В начале февраля текущего года президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Так, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. В связи с тем вещание всех трех каналов заблокировано.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Однако уже буквально через час после этого власти отключили телеканал от эфира.

За шесть дней до этого Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения СНБО ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, а также жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева Виктору Медведчуку избрали меру пресечения. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля домашний арест политика был продлен вплоть до 7 сентября.

После начала заседания адвокаты Медведчука заявили об отводе судье Сергею Вовку. Как оказалось, Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Однако по итогу судом были отклонены об отводе судьи и прокурора.

В "Оппозиционной платформе — За жизнь"отреагировали на правовой произвол и сделали заявление о том, что подобные действия властей - это откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Указ Зеленского о блокировке телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik раскритиковали европейские политики, а также международные украинские эксперты.

За последние четыре месяца в Сети было опубликовано порядка 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов, написанные европейскими политиками и экспертами.

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