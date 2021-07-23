Медведчук: Власть не может решить насущные проблемы в стране, вместо этого занимается преследованием оппозиции

Власть прибегает к различным пиар-ходам, чтобы отвлечь внимание от других проблем, которые она не способна и не может решить. И одним из звеньев этой цепи является уголовное преследование меня и моего коллеги, а также уголовные преследования в отношении членов нашей партии. Такое мнение выразил народный депутат, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук после заседания Киевского апелляционного суда, который должен был сегодня рассмотреть апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения нардепу до 7 сентября. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

"Для того, чтобы отвлечь внимание от других проблем, которые она не способна и не может решить. И вот это отвлечение внимания с помощью различных пиар-ходов. Вот здесь одно из звеньев вот этой цепи есть, в том числе незаконное уголовное преследование меня и моего коллеги, а также незаконные уголовные преследования в отношении членов нашей партии, и вообще борьба с нашей партией "Оппозиционная платформа – За жизнь". Это все делается ради одного – отвлечь внимание от тех насущных, реальных, объективных проблем, которые сложились в нашем обществе и в экономической, и в социальной сфере", — заявил Виктор Медведчук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!