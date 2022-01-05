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Медведчук: В Конституции должно быть записано, что Украина - внеблоковое государство

По словам лидера ОПЗЖ, внеблоковый статус будет выгоден в первую очередь для нашей страны

сегодня, 15:00
Автор:

Станислав Молчанов
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Внеблоковый статус Украины нужно раз и навсегда закрепить в Конституции. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, передает "Перший Незалежний". 

Медведчук: В Конституции должно быть записано, что Украина - внеблоковое государство

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

"Это должна быть политика государства. Вместо того, чтобы вносить в Конституцию курс евроинтеграции и курс в НАТО, хотя он внесен не в ту статью и не там, где надо. Он внесен в те статьи, которые стали просто дежурными, потому что надо это было вносить в первый раздел, это стратегический курс развития страны. Он изложен полностью в первом разделе. Но первый раздел для того, чтобы внести, надо 300 голосов, потом референдум", — сказал он.

По словам лидера ОПЗЖ, "люди понимали, что это нереально, такие изменения в Конституцию нельзя провести. Для пиар-хода Порошенко провел совершенно другой вариант внесения изменений в Конституцию".

"В Конституции должно записано быть раз и навсегда, что мы внеблоковое государство. Это выгодно для Украины. И вопросы от того, что вот да, если бы мы были членами НАТО, нас бы защищали, все остальное — ну, это от лукавого. Никто бы нас не защищал. И потом, а зачем нам, чтобы нас защищали? Может, надо делать так, чтобы не было необходимости нас защищать? То есть, поступить, как я говорю, по-простому. А не сложными мероприятиями через пять ходов с ответвлением сначала влево, вправо, потом прямо, назад и снова вперед. Просто создавать такие условия, жить так с соседями, для того, чтобы не возникало необходимости, чтобы за нас кто-то воевал. Не надо воевать. Давайте, как говорится в известном мультфильме, жить дружно", — резюмировал народный депутат.


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Источник: https://pnk.tv/ru/news/2022/01/01/medvedchuk_v_konstitucii_dolzhno_byt_zapisano_raz_i_navsegda_chto_my_vneblokovoe_gosudarstvo_eto_vygodno_v_pervuyu_ochered_dlya_ukrainy_1028420
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Обсуждения

Злобный вегетарианец

сегодня, 15:03

Да вот хуй тебе в твое разьебаннгое очко. Уже очень скоро будут уничтожать ВСЕХ кацапотварей и их прихлебателей

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