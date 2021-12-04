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Медведчук: украинские власти только сейчас осознали важность идеи создания газового консорциума

Нардеп Медведчук отметил, что если нет реального газа, который идет по нашей трубе в Европу, то нет газа в Украине

сегодня, 16:35
Автор:

Станислав Молчанов
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Идея создания газового консорциума отстаивается председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком с 2003 года, а украинские власти только сейчас осознали ее важность. Об этом сообщается на сайте телеканала "112". 

Медведчук: украинские власти только сейчас осознали важность идеи создания газового консорциума

Виктор Медведчук. Фото: "112"

"Руководитель ГТС Макогон, буквально месяц тому назад в одном из интервью заявил, как президент поддерживает идею газового  консорциума. Когда я это прочитал, я думаю смотри, наконец-то. Я эту идею отстаиваю с 2003 года. Говорил это при Кучме, при Ющенко, при Порошенко, при Януковиче, при Зеленском. А почему сейчас возникла эта идея, по крайней мере мне кажется, что киевская власть наконец-то поняла, что происходит с газом", — объяснил политик.

Медведчук напомнил, что Украина получает газ напрямую с Российской Федерации, а покупает и оплачивает этот газ европейским компаниям по цене, установленной ими же. 

"Вы уже угробили газотранспортную магистраль, вы ее превратили наполовину в музей металлолома, и вы сейчас говорите о газотранспортном консорциуме. Почему вы не говорили год, два, три, 10, 15 лет тому назад? Потому что вы руководствовались политикой, а не экономической целесообразностью, которая напрямую связана с благосостоянием наших граждан и доходами наших граждан, и поэтому сегодня, когда говорят о том, что надо заключать контракты, надо сначала создать соответствующие условия", — отметил народный депутат.

"Мы напрямую получаем газ с Российской Федерации. А вот если не будет транзита,  то мы его получать не будем независимо того, где мы захотим платить — здесь или в Европе. Потому что если нет реального газа, который идет по нашей трубе в Европу, то нет газа в Украине. Вот почему от безысходности они сегодня рассказывают сказки в отношении продление транзита", — объяснил Медведчук.


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Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-ya-otstaivayu-ideyu-sozdaniya-gazovogo-konsorciuma-s-2003-goda-a-ukrainskie-vlasti-tolko-seychas-osoznali-ee-vazhnost-599979.html
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