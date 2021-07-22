Медведчук: У моих адвокатов достаточно аргументов, чтобы опровергнуть все обвинения



















У адвокатов председателя политсовета партии "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука достаточно доказательств, чтобы опровергнуть все необоснованные обвинения, выдвинутые прокуратурой в его адрес. А также достаточно аргументов, чтобы бороться, с учетом правовой системы, с учетом действующего законодательства. Такое мнение Медведчук выразил перед заседанием Киевского апелляционного суда, который должен был сегодня рассмотреть апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения нардепу до 7 сентября. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний", пишет 112 канал.

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

"Мы верим в то, что у нас достаточно доказательств опровергнуть все необоснованные обвинения, выдвинутые прокуратурой, и в данном случае, которые на сегодня изложены в решении судьи Печерского района. У нас достаточно аргументов, чтобы бороться, с учетом нашей правовой системы, с учетом действующего законодательства", — отметил Виктор Медведчук.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" также отметил, что его адвокаты, его коллеги по партии рассчитывают только на свои усилия, на силу и авторитет партии, на силу аргументов, представленных в виде юридической защиты.

"Мы понимаем, что сегодня в отношении меня проявляется полный беспредел со стороны власти. С этим надо бороться, и мы будем с этим бороться, поэтому мы верим только в свои силы", — подчеркнул Виктор Медведчук.

Журналисты напоминают, что 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 февраля Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против восьми человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

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