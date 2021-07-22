Медведчук: У моих адвокатов достаточно аргументов, чтобы опровергнуть все обвинения

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Станислав Молчанов
У адвокатов председателя политсовета партии "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука достаточно доказательств, чтобы опровергнуть все необоснованные обвинения, выдвинутые прокуратурой в его адрес. А также достаточно аргументов, чтобы бороться, с учетом правовой системы, с учетом действующего законодательства. Такое мнение Медведчук выразил перед заседанием Киевского апелляционного суда, который должен был сегодня рассмотреть апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения нардепу до 7 сентября. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний", пишет 112 канал.
Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" также отметил, что его адвокаты, его коллеги по партии рассчитывают только на свои усилия, на силу и авторитет партии, на силу аргументов, представленных в виде юридической защиты.
Журналисты напоминают, что 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.
26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.
20 февраля Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против восьми человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.
В ОПЗЖ заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.
Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.
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сегодня, 12:12
Виграє не кваліфікація адвокатів, а їх кількість. Тому, якщо є гроші, можна вигравати справи або роками судитись. Механізм: найняти велику кількість адвокатів, які будуть засипати обвинувачення та суд клопотаннями, уточненнями, доказами, скаргами та подібне. Суду та обвинуваченню потрібно буде все розглядати та давати правову оцінку, а це час. Приклади: судові розгляди Фірташа у Австрії (там ще зацікавлені екс-міністр юстиції та інші пенсіонери того міністерства) та Трампа і Манафорта. Або приклад законодавчого спама у корумпованій ВР – тисячі правок для розгляду на роки. Треба подякувати продажним депутатам з «патріотичної» ВО «Свобода» - продали за 30 рублів чистий телеканал Медведчуку і цим допомогли обійти санкції.