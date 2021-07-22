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Главная Новости Политика внутренняя политика Медведчук: У моих адвокатов достаточно аргументов, чтобы опровергнуть все обвинения
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Медведчук: У моих адвокатов достаточно аргументов, чтобы опровергнуть все обвинения

Лидер ОПЗЖ, народный депутат Виктор Медведчук считает обвинения, выдвинутые в его адрес, необоснованными

сегодня, 12:55
Автор:

Станислав Молчанов








У адвокатов председателя политсовета партии "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука достаточно доказательств, чтобы опровергнуть все необоснованные обвинения, выдвинутые прокуратурой в его адрес. А также достаточно аргументов, чтобы бороться, с учетом правовой системы, с учетом действующего законодательства. Такое мнение Медведчук выразил перед заседанием Киевского апелляционного суда, который должен был сегодня рассмотреть апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения нардепу до 7 сентября. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний", пишет 112 канал. 

Медведчук: У моих адвокатов достаточно аргументов, чтобы опровергнуть все обвинения

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

"Мы верим в то, что у нас достаточно доказательств опровергнуть все необоснованные обвинения, выдвинутые прокуратурой, и в данном случае, которые на сегодня изложены в решении судьи Печерского района. У нас достаточно аргументов, чтобы бороться, с учетом нашей правовой системы, с учетом действующего законодательства", — отметил Виктор Медведчук. 

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" также отметил, что его адвокаты, его коллеги по партии рассчитывают только на свои усилия, на силу и авторитет партии, на силу аргументов, представленных в виде юридической защиты. 

"Мы понимаем, что сегодня в отношении меня проявляется полный беспредел со стороны власти. С этим надо бороться, и мы будем с этим бороться, поэтому мы верим только в свои силы", — подчеркнул Виктор Медведчук.

Журналисты напоминают, что 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. 

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть  отключила телеканал от эфира. 

20 февраля Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против восьми человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 

В ОПЗЖ заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.


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Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-u-moih-advokatov-dostatochno-argumentov-chtoby-oprovergnut-vse-obvineniya-584927.html
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Обусуждения

Ігор

сегодня, 12:12

Виграє не кваліфікація адвокатів, а їх кількість. Тому, якщо є гроші, можна вигравати справи або роками судитись. Механізм: найняти велику кількість адвокатів, які будуть засипати обвинувачення та суд клопотаннями, уточненнями, доказами, скаргами та подібне. Суду та обвинуваченню потрібно буде все розглядати та давати правову оцінку, а це час. Приклади: судові розгляди Фірташа у Австрії (там ще зацікавлені екс-міністр юстиції та інші пенсіонери того міністерства) та Трампа і Манафорта. Або приклад законодавчого спама у корумпованій ВР – тисячі правок для розгляду на роки. Треба подякувати продажним депутатам з «патріотичної» ВО «Свобода» - продали за 30 рублів чистий телеканал Медведчуку і цим допомогли обійти санкції.

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