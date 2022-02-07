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Медведчук считает, что Украине нет места на европейских рынках

Оппозиционный политик рассказал о том, что по итогам 11 месяцев прошлого года экспорт из Украины в Россию вырос на 23%

сегодня, 20:00
Автор:

Станислав Молчанов
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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук считает, что Украине нужно ориентироваться на страны Азиатско-тихоокеанского региона, рынки СНГ и Россию, а не на европейский рынок. Об этом сообщается на сайте "112".

Медведчук считает, что Украине нет места на европейских рынках

Виктор Медведчук. Фото "112"

"Мы покупаем муку, картофель и многие другие продукты, которыми когда-то славилась страна. А мы выстраиваем все в одном курсе, направлении, европейский рынок. Да нет там нам места! Мы не можем выдержать эту конкуренцию. Нам надо в другую сторону. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Россия, рынки стран СНГ. Там наша продукция нужна", — заявил Медведчук.

По информации Виктора Медведчука, по итогам 11 месяцев прошлого года экспорт из Украины в Россию вырос на 23%. 

"По итогам 11 месяцев прошлого года экспорт из Украины в Россию вырос на 23%. Импорт из России в Украину ‒ на 31%. 40% наших людей относятся хорошо или очень хорошо к России. Наша партия говорит: мы должны выстраивать прагматичные экономические отношения, восстанавливать их с Россией, это наши рынки, это наша выгода, мы должны убирать искусственные преграды", — заявил Медведчук.

По мнению Медведчука, действующее руководство страны идет другим путем:

"Но власть категорически против, она ведь идет другим путем.  Надо строить успешную страну. Надо строить нормальную Украину для всех людей, с общим знаменателем соблюдения интересов не только для отдельной части украинских граждан, а для всех украинских граждан", — отметил Медведчук.


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