Медведчук призвал Зеленского обеспечить защиту прав и свобод украинцев и защитить суверенитет страны

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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук обратился с новым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем оппозиционный политик предостерег главу государства о том, что последние шесть лет наша страна теряет независимость и суверенитет.
Этот процесс, по словам оппозиционного политика, уже возведен в ранг государственной политики. А меморандум с МВФ, утвержденный Зеленским, стал, считает Медведчук, "заключительным аккордом в передаче Западу всей полноты управления Украиной в экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также в передаче под доминирующий внешний контроль формирования и функционирования законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти".
"С кем Вы,
Владимир Александрович? С международными кукловодами, использующими нашу страну
в своих целях, или с Украиной, независимость и суверенитет которой бессовестно
попрали и отдали на заклание горе-реформаторам, продолжающи
Напомним, Всеукраинская молодежная общественная организация СКМ просит Зеленского ответить на письмо Медведчука.
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