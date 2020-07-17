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Медведчук призвал Зеленского обеспечить защиту прав и свобод украинцев и защитить суверенитет страны

Медведчук в новом письме предостерег Зеленского о потере независимости Украины

сегодня, 15:05
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Медведчук призвал Зеленского обеспечить защиту прав и свобод украинцев и защитить суверенитет страны

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук обратился с новым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем оппозиционный политик предостерег главу государства о том, что последние шесть лет наша страна теряет независимость и суверенитет.

Этот процесс, по словам оппозиционного политика, уже возведен в ранг государственной политики. А меморандум с МВФ, утвержденный Зеленским, стал, считает Медведчук, "заключительным аккордом в передаче Западу всей полноты управления Украиной в экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также в передаче под доминирующий внешний контроль формирования и функционирования законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти".

"С кем Вы, Владимир Александрович? С международными кукловодами, использующими нашу страну в своих целях, или с Украиной, независимость и суверенитет которой бессовестно попрали и отдали на заклание горе-реформаторам, продолжающим проводить над страной смертельно опасные эксперименты? Пришло время определиться, кто Вы – Президент Украины или просто начальник колониальной администрации? Это важный выбор, и времени на колебания у Вас нет", - подчеркнул в своем письме главе государства Виктор Медведчук.

Напомним, Всеукраинская молодежная общественная организация СКМ просит Зеленского ответить на письмо Медведчука.


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