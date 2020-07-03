Всеукраинская молодежная общественная организация СКМ просит Зеленского ответить на письмо Медведчука

Всеукраинская молодежная общественная организация СКМ обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ответить на письмо председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Документ опубликован на портале "Зик. Юа".



"Современное состояние дел в нашем государстве вызывает возмущение. Почему за год Вашего президентства стало хуже в государственной молодежной политике, почему до сих пор нет мира в Украине, почему ухудшилось материальное состояние украинцев и прочее. В Вашей Зе команде вообще знают, что надо делать? Почему нет диалога и конструктива?", - говорится в документе.



Глава СКМ Александр Потемкин заметил, что 80% украинской молодежи поддержали кандидатуру Владимира Зеленского на президентских выборах. Для них победа в 2019 году это приход новой политической стилистики, появление во власти людей, которые сформировались, во-первых, в независимой и суверенной Украине, и, во-вторых, их взросление прошло во времена появления и утверждения цифровой экономики, цифровых технологий в управлении, цифровой среды обитания. Все это является четким свидетельством победы молодой энергии, нового отношения к жизни, считают в СКМ.

В письме к президенту Украины Потемкин попросил дать публичные ответы на вопросы, которые беспокоят всех граждан страны.



"Всем известное письмо господина Медведчука, оппозиционного политика, подняло главные вопросы, которые постоянно задают украинцы и особенно молодежь. Вопросы мира, которого нет. Почему до сих пор нет прогресса в достижении мира. Также актуальным является вопрос тарифов, - сообщается в документе. - Вы в предвыборной кампании анонсировали "конец эпохи бедности". Дайте ответ обществу и нам, когда эта эпоха бедности закончится? Вопрос насильственной украинизации также актуален. Украинцы – вольнолюбная нация, мы завоевали право разговаривать на том языке, который нам удобен и нет смысла заставлять нас разговаривать на языке, который требует политическая конъюнктура".

Напомним, что 14 июня 2020 года народный депутат Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к президенту Украины в котором назвал три основных вопроса для главы государства:

"1 вызов: прекращение вооруженного конфликта на Донбассе и установления мира в Украине. Для этого есть один реальный инструмент - Минские соглашения и их надо выполнять.

2 вызов: тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Сегодня они просто неподъемные для украинцев.

3 вызов: принудительная украинизация, которую начала предыдущая власть".

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