Медведчук приехал в Офис генпрокурора и заявил о политически мотивированном преследовании

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Станислав Молчанов
Народный депутат Украины,
председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор
Медведчук считает возбуждение уголовных дел в отношении себя политическими
репрессиями и неприкрытым давлением на него как политика. Также он заявил, что
не имеет отношения к обстоятельствам, озвученным вчера на брифинге генеральным
прокурором Украины и главой СБУ. Об этом Виктор Медведчук сказал в ходе общения
с представителями СМИ под стенами Офиса генерального прокурора, куда сам оппозиционер
прибыл в среду днем.
Виктор Медведчук. Фото из открытых источников
Нардеп добавил: "Я готов защищаться, так как не чувствую
ни в чем своей вины. Все, что делается на сегодняшний день, ‒ это результат
политических репрессий, давление на меня как на главу Политсовета партии,
человека, чья деятельность по тем или иным причинам не подходит власти".
Парламентарий рассказал, что узнал об обысках в его доме,
когда отдыхал с семьей в другом регионе.
Отвечая на вопрос о своей причастности к нефтегазовому
месторождению "Глубокое" в Феодосии, оппозиционер заявил, что еще не
ознакомился с обвинениями.
Также нардеп отметил, что то, о чем шла речи в СМИ, пока
не поддается его пониманию.
Народный депутат назвал абсурдом
и обвинения в том, что он якобы передавал кому-то информацию о Вооруженных
силах Украины. А также отметил, что, явившись сегодня в Офис генерального
прокурора, готов к любому исходу событий и даже к незаконному задержанию.
Как сообщалось, Медведчук
прибыл в Генпрокуратуру.
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