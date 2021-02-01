Медведчук: Позиция ярых националистов тормозит любые попытки выстроить диалог Киева и Донбасса

Отсутствие взвешенной политики в отношении Донбасса, отказ властей Украины учитывать политические взгляды и культурные, ментальные традиции жителей этого региона, заигрывание с ура-патриотами и радикалами, насильственная украинизация, попытки переписать историю – все это является сдерживающими факторами в процессе восстановления мира на Востоке Украины. Об этом в интервью авторитетному французскому изданию Politique Internationale заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук рассказал об проблемах в диалоге Киева и Донбасса. Фото: 112.ua

Об уровне профессиональной дискуссии на страницах этого альманаха о международных отношениях, более 40 лет издаваемого в Париже, говорит то, что в зимний выпуск также вошли интервью и статьи еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, министра Франции по европейским делам Клемана Бона, начальника Генштаба Франции генерала Франсуа Лекуантра, президента Молдовы Майи Санду, экс-кандидата на пост Президента Республики Беларусь Светланы Тихановской и других европейских политиков, ученых-международников, философов.

Редакция Politique Internationale назвала интервью с Виктором Медведчуком "Украина – Россия: Посредник". По мнению издания, именно это слово наиболее точно отражает роль, которую Медведчук играет в непростых отношениях между крупнейшими странами Восточной Европы.

Хотя термину "Le go-between" Кембриджский словарь дает и более детальный перевод: "Человек, который передает послания и говорит с теми, кто не может говорить друг с другом". И это определение удивительно точно характеризует позицию Медведчука и его роль в отношениях Украины и России, которую европейцы понимают очень хорошо.

Отвечая на вопрос Politique Internationale о роли ярых националистов в блокировании процесса урегулирования конфликта на Донбассе, Медведчук сказал:

"Позиция ярых националистов является тем триггером, тем дестабилизирующим фактором, который тормозит любые попытки выстроить диалог Киева и Донбасса. Очевидно, вы слышали заявления отдельных политиков и политических сил, что "Донбасс надо отрезать, как гангрену". Думаю, вам знакомы и идеи о замораживании конфликта или о войне до победного конца (а отдельные деятели договорились даже до парада на Красной площади)".

Сюда же, по его словам, стоит добавить политику насильственной украинизации, попытки запретить празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, переписывание истории, прославление нацизма и фашизма, жесткую санкционную политику.

"А теперь ответьте на вопрос: реально ли при столь яром националистическом подходе, который зачастую поддерживается Президентом Зеленским и его командой, вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс? Думаю, ответ очевиден", – отметил Медведчук.

По мнению председателя Политсовета ОПЗЖ, если глава государства будет принимать во внимание позицию ультраправых националистических групп, конфликт на Востоке Украины так и останется "незаживающей, кровоточащей раной".

"Мы видим, какое на Донбассе отношение к националистам и добровольческим батальонам", – отметил Медведчук.

Политик напомнил также, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" еще в 2019 году разработала и представила мирный план по урегулированию конфликта на Донбассе. И если бы власть прислушалась к голосу оппозиции, этот план давно принес бы мир в Украину. Стабильный рост рейтингов ОПЗЖ лишь подтверждает, что идеи и предложения этой политсилы пользуются широкой поддержкой украинских граждан.

"Предложение мы сделали – наш мирный план с детальным описанием шагов для мирного урегулирования стал частью программы нашей партии", – напомнил Виктор Медведчук.

"А заигрывание Зеленского с радикальными ультраправыми силами, которые настаивают на силовом решении конфликта, на корню похоронит и мирные переговоры, и те достижения, которых удалось добиться благодаря переговорам в "нормандском формате"", – резюмировал председатель Политсовета ОПЗЖ.





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