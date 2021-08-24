Медведчук: патриот - это тот, кто сейчас будет спасать свою страну и делать ее сильнее

Патриот — это тот, кто сейчас будет спасать свою страну от развала, "сшивать" ее, строить и делать ее сильнее во всех отношениях, то есть создавать успешную страну для себя и для своих граждан. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

"Потому нам нужно строить страну, невзирая ни на что. Никто за нас ее не построит, новейшая история Украины это показала. А как строить? Договариваться между собой, искать взаимные выгоды, а не продавливать свои интересы, невзирая ни на что, как это делает нынешняя власть. Нам нужны не харизматичные вожди, а договороспособные менеджеры. Нам нужны не те, кто изображает власть, а те, кто будет отстаивать интересы украинского государства. Те, кто самоотверженно трудится на благо своей страны. Измените принципы, отойдите от примитивного суждения о своей стране, уберите политических нарциссов с трибун, дайте возможность работать порядочным и талантливым людям, и вы увидите результат. У нас обесценили слово "патриот". Как по мне, это не тот, кто заставляет других любить свою страну или изгоняет тех, кто, по его мнению, страну не любит. Патриот — это тот, кто сейчас будет спасать свою страну от развала, "сшивать" ее, строить и делать ее сильнее во всех отношениях, то есть создавать успешную страну для себя и для своих граждан", — заявил Виктор Медведчук.

Кроме того он ответил на вопрос о том, что объединит Украину и не даст развалить страну.

"И нужно ответить на главный вопрос: что объединит Украину, что не даст развалить страну? Какой быть Украине? У меня есть ответ: во-первых, право, законность, защита граждан, защита их прав и свобод. Во-вторых, нас спасет экономический прагматизм, умение получать выгоду на мировых рынках, и российский рынок мы терять не должны. В-третьих, социальная справедливость. Без работы социальных программ нам страну из нищеты ни вытянуть, ни спасти от эпидемий, ни восстановить после боевых действий. Таким образом, правовое социальное государство, которое строит прагматичные экономические отношения, как внутри себя, так и вовне. А теперь спросите: может ли по таким принципам работать современная украинская власть? Для них это неразрешимая задача. Вот они в примитивное племя и играют, поскольку ничего другого не умеют. А внешние кураторы этим пользуются и качают из страны последние соки", — уверен председатель политсовета Оппозиционной платформы — За жизнь.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что Виктор Медведчук большую статью об отношениях Украины и России.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!