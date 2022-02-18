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Медведчук: ОПЗЖ будет настаивать на выполнении минских соглашений

По мнению Виктора Медведчука, власть продолжает попытки уничтожить оппозицию

сегодня, 15:55
Автор:

Станислав Молчанов
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Киевский апелляционный суд не стал 17 февраля рассматривать апелляционную жалобу народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука относительно домашнего ареста. Об этом сообщается на сайте ОПЗЖ, пишет 112 канал.

Медведчук: ОПЗЖ будет настаивать на выполнении минских соглашений

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

По словам представителей политической партии, отказ был мотивирован тем, что Печерский районный суд города Киева не представил Киевскому апелляционному суду дело Медведчука для проверки, а прокурор, который явился в суд, не предоставил документы, подтверждающие его полномочия на участие в деле.

По мнению Виктора Медведчука, власть якобы продолжает попытки уничтожить оппозицию.

Политик считает, что преследование оппозиции и его лично напрямую связано с тем, что ОПЗЖ и сам Виктор Медведчук настаивали и продолжают настаивать на выполнении Минских соглашений.

"Началось это потому, что власть понимала: наша партия будет продолжать политику мира, политику изменения экономической и социальной ситуации в стране. Мы будем настаивать на выполнении Минских соглашений, и это будет то главное препятствие, которое ей надо преодолеть", – подчеркнул оппозиционный политик.

Медведчук считает, что украинская власть демонстрирует нежелание выполнять Минские соглашения. И поэтому "Оппозиционная платформа — За жизнь" в своем заявлении к 7-й годовщине подписания Минских соглашений прямо заявила, что власть, которая, по ее мнению, не желает мира и не делает шагов по мирному урегулированию, должна уйти в отставку.

По мнению Виктора Медведчука, власть только говорит о единении Украины, а на деле еще больше раскалывает страну.

"Единение ‒ это великолепно. Было подчеркнуто, что вот этот праздник будет показан всеми нашими каналами. Но  есть "наши", а есть "их". Это единение? Это "сшивание" страны? Это путь к миру?", ‒ задается вопросом Виктор Медведчук.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Медведчук рассказал, почему украинская власть ничего не делает для деэскалации на границе с РФ.


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Источник: https://112ua.tv/politika/opzzh-budet-nastaivat-na-vypolnenii-minskih-soglasheniy-medvedchuk-608238.html
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