logo

BTC/USD

48700.34

ETH/USD

4104.45

LTC/USD

152.64

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.15

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Медведчук: О каких экономических инвестициях можно говорить, когда власть отбирает «Мотор Сич»
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведчук: О каких экономических инвестициях можно говорить, когда власть отбирает «Мотор Сич»

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказался про экономические инвестиции в Украине

сегодня, 16:05
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

В Украине сегодня нельзя говорить ни о каких экономических инвестициях. Такое мнение в интервью телеканалу UkrLive высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Медведчук: О каких экономических инвестициях можно говорить, когда власть отбирает «Мотор Сич»

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

По словам политика, власть делает все, для того, чтобы они ушли из страны, в частности отбирая "Мотор Сич" и получая многомиллиардные иски.

"Вспомним, допустим, "Мотор Сич" китайскую. Ведь китайские инвесторы, китайская экономика — это сегодня экономика, куда осуществляется самый большой экспорт и со стороны, которой осуществляется самый большой экспорт Украины. И что? Нагло, бесцеремонно, незаконно забрали, отменили приватизацию "Мотор Сич" китайскими инвесторам. И что? Получили сейчас иск на 4,5 миллиарда долларов. Будет он удовлетворен? К сожалению, да. Потому что ситуация просто автоматическая прямого, безобразного нарушения действующего законодательства. Так, о чем мы говорим, о какой экономике? О каких экономических прожектах? О каких паспортах экономических?", — отметил Медведчук.

При этом он добавил, что последнее хорошая идея.

"Идей есть много. Но для того, чтобы их реализовать надо начинать с азов. С восстановления экономики — конкурентно способной экономики, прагматической экономики. То, что предлагает наша партия", — подытожил он.

Напомним, противостояние между Украиной и Россией вышло на новый уровень. Нынче в центре разбирательств — предприятие "Мотор Сич". В чем дело, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что компания "Мотор Сич" под арестом: чем Китай может ответить Украине.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zagittya.com.ua/news/intervju/intervju_viktora_medvedchuka_kanalu_ukrlive_.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!