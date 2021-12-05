Медведчук: О каких экономических инвестициях можно говорить, когда власть отбирает «Мотор Сич»

В Украине сегодня нельзя говорить ни о каких экономических инвестициях. Такое мнение в интервью телеканалу UkrLive высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

По словам политика, власть делает все, для того, чтобы они ушли из страны, в частности отбирая "Мотор Сич" и получая многомиллиардные иски.

"Вспомним, допустим, "Мотор Сич" китайскую. Ведь китайские инвесторы, китайская экономика — это сегодня экономика, куда осуществляется самый большой экспорт и со стороны, которой осуществляется самый большой экспорт Украины. И что? Нагло, бесцеремонно, незаконно забрали, отменили приватизацию "Мотор Сич" китайскими инвесторам. И что? Получили сейчас иск на 4,5 миллиарда долларов. Будет он удовлетворен? К сожалению, да. Потому что ситуация просто автоматическая прямого, безобразного нарушения действующего законодательства. Так, о чем мы говорим, о какой экономике? О каких экономических прожектах? О каких паспортах экономических?", — отметил Медведчук.

При этом он добавил, что последнее хорошая идея.

"Идей есть много. Но для того, чтобы их реализовать надо начинать с азов. С восстановления экономики — конкурентно способной экономики, прагматической экономики. То, что предлагает наша партия", — подытожил он.

Напомним, противостояние между Украиной и Россией вышло на новый уровень. Нынче в центре разбирательств — предприятие "Мотор Сич". В чем дело, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что компания "Мотор Сич" под арестом: чем Китай может ответить Украине.

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