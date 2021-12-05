Медведчук: О каких экономических инвестициях можно говорить, когда власть отбирает «Мотор Сич»

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Станислав Молчанов
В Украине сегодня нельзя говорить ни о каких экономических
инвестициях. Такое мнение в интервью телеканалу UkrLive высказал председатель
политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный
депутат Виктор Медведчук.
Виктор Медведчук (фото из открытых источников)
По словам политика, власть делает все, для того, чтобы они
ушли из страны, в частности отбирая "Мотор Сич" и получая
многомиллиардные иски.
"Вспомним, допустим, "Мотор Сич" китайскую.
Ведь китайские инвесторы, китайская экономика — это сегодня экономика, куда
осуществляется самый большой экспорт и со стороны, которой осуществляется самый
большой экспорт Украины. И что? Нагло, бесцеремонно, незаконно забрали,
отменили приватизацию "Мотор Сич" китайскими инвесторам. И что?
Получили сейчас иск на 4,5 миллиарда долларов. Будет он удовлетворен? К
сожалению, да. Потому что ситуация просто автоматическая прямого, безобразного
нарушения действующего законодательства. Так, о чем мы говорим, о какой
экономике? О каких экономических прожектах? О каких паспортах
экономических?", — отметил Медведчук.
При этом он добавил, что последнее хорошая идея.
"Идей есть много. Но для того, чтобы их реализовать
надо начинать с азов. С восстановления экономики — конкурентно способной экономики,
прагматической экономики. То, что предлагает наша партия", — подытожил он.
Напомним,
противостояние между Украиной и Россией вышло на новый уровень. Нынче в центре
разбирательств — предприятие "Мотор Сич". В чем дело, узнайте в нашем материале.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что компания "Мотор Сич" под арестом: чем Китай может ответить Украине.
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