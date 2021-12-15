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Медведчук: Говоря о вторжении РФ, власть отвлекает внимание украинцев от снижения уровня жизни, роста цен и тарифов

Лидер оппозиции считает, что украинскому обществу "навязывают" угрозу российского вторжения

сегодня, 16:10
Автор:

Станислав Молчанов
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Украинская власть прекрасно понимает, что очередной рост коммунальных тарифов и цен, а также стремительное падение на этом фоне уровня жизни и доходов украинцев неизбежно вызовут народное недовольство. Но вместо того, чтобы решать эти проблемы, власть отвлекает внимание людей "российским вторжением", мысль о котором буквально навязывают украинцам. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в комментарии программе "Время" на "Первом канале", пишет 112.ua. 

Медведчук: Говоря о вторжении РФ, власть отвлекает внимание украинцев от снижения уровня жизни, роста цен и тарифов

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

Парламентарий отметил, что, естественно, напуганные возможной войной украинцы в первую очередь будут думать о том, как уберечь себя и свои семьи, а не о стремительно снижающемся уровне жизни.

"Украинская власть пытается навязать эту мысль для того, чтобы не обсуждались другие темы. Если действительно существует такая угроза (а ее пытаются всячески навязать украинскому народу), то украинский народ не будет думать о коммунальных тарифах и их росте, об отсутствии рабочих мест, о падении доходов, о росте на сегодняшний день цен на товары. Люди будут думать о том, будет война или не будет, что надо делать для того, чтобы себя уберечь", – констатировал Виктор Медведчук.

Ранее "Комментарии" писали, что по словам лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, мирное урегулирование конфликта на Донбассе возможно, но для этого государству надо твердо стать на путь реализации минских соглашений. Минские соглашения нужны и для того, чтобы вернуть людей, живущих на Донбассе, в Украину, однако здесь необходима политическая воля власти. 


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Источник: https://112ua.tv/politika/viktor-medvedchuk-govorya-o-rossiyskom-vtorzhenii-zelenskiy-otvlekaet-vnimanie-ukraincev-ot-snizheniya-urovnya-zhizni-rosta-cen-i-tarifov-601074.html
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