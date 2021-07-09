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Главная Новости Политика внутренняя политика Медведчук: Домашний арест ограничивает мою деятельность как оппозиционного политика
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Медведчук: Домашний арест ограничивает мою деятельность как оппозиционного политика

Печерский суд продлил домашний арест для украинского политика

сегодня, 18:00
Автор:

Станислав Молчанов

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что мера пресечения в виде домашнего ареста ограничивает его депутатскую деятельности и, главное, лишает возможности общаться с избирателями. Об этом заявил сам политик, отвечая на вопросы журналистов перед оглашением решения Печерского районного суда города Киева о продлении ему меры пресечения.

Медведчук: Домашний арест ограничивает мою деятельность как оппозиционного политика

Виктор Медведчук - фото из открытых источников


Политик заявил, что хоть и общается со своими соратниками по партии, но не может принимать участие в пленарных заседаниях Верховной Рады.


"С народными депутатами я общаюсь и участвую в заседаниях Стратегического совета, который проходит у меня дома. Но, естественно, я не могу принимать участие в пленарных заседаниях Верховной Рады, в работе комитета и не могу участвовать во встречах с избирателями. Конечно, это ограничивает мою депутатскую деятельность, это ограничивает мою деятельность как оппозиционного политика", – подчеркнул парламентарий.


Также Виктор Медведчук подтвердил, что его коллега Тарас Козак, которого также обвиняют в государственной измене, находится на лечении Беларуси, и об этом и украинской власти, и правоохранителям хорошо известно.


Кроме того, комментируя выдвинутые обвинения, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что уголовным преследованием, давлением и репрессиями власть пытается незаконным способом ограничить его полномочия как народного депутата.


Политик считает, что власти не имеют прав для продления меры пресечения в виде домашнего ареста, так как нет достаточных оснований для того, чтобы ограничивать полномочия народного депутата.


"Я должен принимать участие в пленарных заседаниях, в работе комитетов, во встречах с избирателями. И у меня есть для этого все основания. А у следствия сегодня нет причин вести речь о каких-то рисках, способных помешать расследованию дела. Уже 4 месяца проводится это расследование, и нет никаких оснований говорить, что я могу вмешаться или повлиять на следствие", – подчеркнул оппозиционный политик.


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