Медведчук: Домашний арест ограничивает мою деятельность как оппозиционного политика

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Станислав Молчанов
Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что мера пресечения в виде домашнего ареста ограничивает его депутатскую деятельности и, главное, лишает возможности общаться с избирателями. Об этом заявил сам политик, отвечая на вопросы журналистов перед оглашением решения Печерского районного суда города Киева о продлении ему меры пресечения.
Виктор Медведчук - фото из открытых источников
Политик заявил, что хоть и общается со своими соратниками по партии, но не может принимать участие в пленарных заседаниях Верховной Рады.
Также Виктор Медведчук подтвердил, что его коллега Тарас Козак, которого также обвиняют в государственной измене, находится на лечении Беларуси, и об этом и украинской власти, и правоохранителям хорошо известно.
Кроме того, комментируя выдвинутые обвинения, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что уголовным преследованием, давлением и репрессиями власть пытается незаконным способом ограничить его полномочия как народного депутата.
Политик считает, что власти не имеют прав для продления меры пресечения в виде домашнего ареста, так как нет достаточных оснований для того, чтобы ограничивать полномочия народного депутата.
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