Медведчук должен быть в парламенте, исполнять свои обязанности народного депутата от партии ОПЗЖ – Загородний



















После того как Печерский районный суд избрал экс-президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по тем же обвинениям, по которым председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук находится под домашним арестом, ОПЗЖ требует от власти немедленно прекратить политическое преследование и давление на Медведчука. Об этом заявил член Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Украины Юрий Загородний, выступая с трибуны Верховной Рады.

Юрий Загородний - фото: Прямий

Парламентарий подчеркнул, что правосудие должно быть одинаковым для всех – справедливым, незаангажированным и политически немотивированным.

"На прошлой неделе не только в Украине наблюдали за очередной серией сериала. Мы все с вами увидели, как действует реформированная судебная система. Власть превратила ее в инструмент расправы со своими настоящими оппонентами. Так называемое угольное дело доказало, что в стране нет справедливого независимого судопроизводства", – сказал Загородний.

Депутат считает, что Петра Порошенко отпустили под личное обязательство, "не по закону, а по указке Госдепа", в то время как лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук продолжает оставаться под домашним арестом.

"Виктор Медведчук – лидер настоящей оппозиции, который предложил альтернативный путь развития Украины, ‒ более 10 месяцев находится под домашним арестом. А пятого президента отпускают под личное обязательство, судя не по закону, а по указке Госдепа.... И это при том, что Виктор Медведчук не убегал из страны. Он не устраивал шоу, а с честью и достоинством отстаивал свою невиновность в суде", – напомнил нардеп.

Также по мнению депутата, все действия власти, направленные против ОПЗЖ, являются не чем иным, как политической расправой. Политик считает, что если бы власть действовала в интересах Украины и воспользовалась теми договоренностями, которых достиг Виктор Медведчук, то сегодня мы имели бы цену на газ – не 73 тыс. грн за 1000 кубометров, а в 15 раз меньше.

"Украина имела бы долгосрочный контракт на газ и не теряла ежегодно миллиарды долларов. Украина имела бы сильную экономику и могла бы обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни: зарплаты, пенсии и тому подобное", – подчеркнул парламентарий.

Загородний уверен, что власти не нужна мирная и сильная Украина.

"Именно поэтому СБУ и ОГП осуществляют внесудебную расправу над лидером оппозиции Виктором Медведчуком. Обвинения в терроризме и госизмене, так называемое угольное дело основываются исключительно на смонтированных пленках. Ни одного доказательства причастности Виктора Медведчука к этим делам нет, не было и не могло быть", – подчеркнул Юрий Загородний.

И добавил, что ОПЗЖ требует от власти немедленно прекратить давление на Виктора Медведчука ‒ он должен находиться не под домашним арестом, а в Верховной Раде, "чтобы исполнять свои обязанности как народный депутат от партии ОПЗЖ, которую народ избрал как партию мира!".

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