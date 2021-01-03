Медведчук: "Биолик" подал на регистрацию в Украине вакцину "Спутник V" для ее производства и вакцинации украинских граждан"

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Владимир Лавский
30 декабря 2020 года харьковская компания "Биолик", являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата – вакцины от коронавируса "Спутник V" для обеспечения вакцинации ею украинских граждан.
Он напомнил, что клинические исследования этой первой в мире вакцины, зарегистрированной в РФ еще в августе 2020 года, были проведены на десятках тысяч добровольцев и доказали ее безопасность и эффективность – более 95%. Кроме того, подтвержден тот факт, что она может использоваться для лиц 18+, в том числе и для людей старше 60 лет. Применение данной вакцины уже одобрено в Сербии, Аргентине и Беларуси. "Спутник V" готовятся производить в Южной Корее, Китае, Индии, Бразилии и Казахстане. Заявки на приобретение этой вакцины подали более 50 стран мира.
Политик подчеркнул, что в результате переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом Украина получит уникальную возможность самостоятельно производить вакцину от коронавируса уже в начале 2021 года, став независимой страной в вопросе противодействия пандемии COVID-19.
"Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса – этой чумы XXI века.
Мы будем последовательно защищать гарантированное Конституцией Украины право наших граждан на охрану здоровья и добиваться привлечения к ответственности тех, кто, выполняя требование заокеанских хозяев Украины, будет препятствовать защите жизни и здоровья украинских граждан", – добавил Медведчук.
Как ранее сообщали "Комментарии", за последние сутки в Украине рекордно низкие темпы заражения на коронавирус.
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