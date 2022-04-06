Мецгера хотят назначить замминистра экономики: журналисты выяснили подробности

На должность заместителя министра экономики Украины могут назначить Евгения Мецгера – экс-главу правления государственного "Укрэксимбанка", который являлся фигурантом расследования "Схем". Чиновника обвиняли по уголовному делу о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Предложение о назначении на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля 5 апреля было внесено первой вице-премьер-министеркой – министеркой экономики Юлией Свириденко. Письмом за ее подписью располагают журналисты "Схем" (Радио Свобода).

Евгений Мецгер (фото из открытых источников)

"Министерство экономики Украины вносит предложение о назначении Мецгера Евгения Владимировича на должность заместителя Министра экономики Украины", – написано в тексте письме за подписью Юлии Свириденко, в котором она также просит о соответствующем представлении Кабинета Министров Украины.

Журналисты Радио Свобода задали Юлии Свириденко несколько вопросов о ее инициативе назначить своим заместителем Евгения Мецгера и надеются на ответ. Радио Свобода еще направило запрос на имя премьер-министра Шмыгаля, чтобы прокомментировать будущее назначение.

Важно, что в коммуникационном офисе главы правительства, представляя представителям СМИ комментарий, проинформировали, что в премьерский офис письмо еще не поступило. "Премьер-министр также не проводил собеседования с указанным лицом", — проинформировали представители коммуникационного офиса.

С марта 2020-го по октябрь 2021 года Евгений Мецгер работал в должности главы правления государственного "Укрэксимбанка". 11 октября 2021 года, после инцидента с нападением на съемочную группу программы "Схемы" в его кабинете, он написал заявление об уходе. Следствие квалифицировало его действия по статье 171 Уголовного кодекса ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения").

Сейчас дело Мецгера находится на стадии судебного разбирательства, но из-за военных действий суды откладывают следующие заседания на неопределенное время.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Мецгер извинился перед "Схемами".

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