Маркарова стала новым послом Украины в США

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Ольга Чародий
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 75/2021 о
назначении Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в
Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает пресс-служба Офис президента.
Владимир Зеленский и Оксана Макарова (фото из открытых источников)
Приветствуя Маркарову с назначением, глава государства
отметил, что ее кандидатура имеет три ключевые преимущества: патриотизм,
высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.
Зеленский отметил, что новому послу необходимо
сосредоточиться в первую очередь на налаживании эффективного диалога с
администрацией нового президента США Джо Байдена. Также необходимо активно
работать с Конгрессом США, поддерживать постоянный диалог с законодателями и
укреплять двухпартийную поддержку Украины.
Зеленский акцентировал внимание на важности привлечения США к
процессу урегулирования на Донбассе, а также к усилиям по деоккупации Крыма, а
также уделил особое внимание необходимости усиления санкций США против России,
в частности по проекту "Северный поток-2".
Указом от 25 февраля Зеленский уволил Ельченко от должности
посла в США, Антигуа и Барбуды и Ямайки.
Напомним, американский дипломат и бывший посол США в Москве Майкл Макфол рассказал о том, как президент России Владимир Путин относится к Украине, а также очертил его идеологию. По его словам, Путин не воспринимает Украину в качестве независимого государства и готов нанести серьезный удар по всеми демократическому миру. Дипломат высказал мнение, что не стоит недооценивать путинскую идеологию. Макфол сказал, что Путин считает все постсоветское пространство одной цивилизацией и одним обществом. Он отметил, что сдержать агрессию со стороны России поможет построение либеральной демократии в Украине.
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