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Маркарова стала новым послом Украины в США

Указом от 25 февраля Зеленский уволил Ельченко от должности посла в США, Антигуа и Барбуды и Ямайки.

сегодня, 23:48
Автор:

Ольга Чародий

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 75/2021 о назначении Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает пресс-служба Офис президента.

Маркарова стала новым послом Украины в США

Владимир Зеленский и Оксана Макарова (фото из открытых источников)

Приветствуя Маркарову с назначением, глава государства отметил, что ее кандидатура имеет три ключевые преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.

Зеленский отметил, что новому послу необходимо сосредоточиться в первую очередь на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена. Также необходимо активно работать с Конгрессом США, поддерживать постоянный диалог с законодателями и укреплять двухпартийную поддержку Украины.

Зеленский акцентировал внимание на важности привлечения США к процессу урегулирования на Донбассе, а также к усилиям по деоккупации Крыма, а также уделил особое внимание необходимости усиления санкций США против России, в частности по проекту "Северный поток-2".

Указом от 25 февраля Зеленский уволил Ельченко от должности посла в США, Антигуа и Барбуды и Ямайки.

Напомним, американский дипломат и бывший посол США в Москве Майкл Макфол рассказал о том, как президент России Владимир Путин относится к Украине, а также очертил его идеологию. По его словам, Путин не воспринимает Украину в качестве независимого государства и готов нанести серьезный удар по всеми демократическому миру. Дипломат высказал мнение, что не стоит недооценивать путинскую идеологию. Макфол сказал, что Путин считает все постсоветское пространство одной цивилизацией и одним обществом. Он отметил, что сдержать агрессию со стороны России поможет построение либеральной демократии в Украине.


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Источник: https://president.gov.ua/news/glava-derzhavi-priznachiv-oksanu-markarovu-nadzvichajnim-i-p-66797
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