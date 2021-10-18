Людмила Буймистер отреагировала на решение "Слуги народа" о ее исключении: что она заявила

Сегодня во время заседания фракции "Слуга народа" еще одного депутата собираются исключить из рядов партии. Поэтому Людмила Буймистер прокомментировала решение фракции о ее исключении, закон об олигархах и свою политическую деятельность после возможного исключения из рядов партии. Эксклюзивный комментарий политик дала журналисту портала "Комментарии".

Людмила Буймистер (фото Комментарии)

Депутатка сказала, что не видела и не знает, кто из ее коллег голосовал за это решение. А еще она не обижается на коллег.

"Я не знаю, кто голосовал лично, кто голосовал за это. Но, откровенно говоря, я не обижусь на одного коллегу, который поддержит это решение, я понимаю, в каком состоянии многие из них сегодня находятся. Многие из них подавлен после последнего голосования по отставке Разумкова. Есть такие, которые полностью вросли в этот корабль. Как в пиратах карибского моря. К большому сожалению, этот корабль плывет в обратном направлении от того, который от нас требует народ Украины. Большинство наших граждан хочет, чтобы мы двигались европейским путем. Но, к сожалению, то, что происходит в энергетике, а это-та сфера, где я очень хорошо разбираюсь, тянет нас в сторону Москвы ", — заявила она.

Она также рассказала, чем, по ее мнению, опасный закон об олигархах. Она заявила, что видит в деятельности нынешнего правительства отражение действий в России в начале нулевых и не только.

"Он опасен тем, что он фактически дает возможность СНБО оказать давление на весь большой бизнес в этом государстве. Это будет создавать еще не одну ситуацию, которая состоялась на прошлой неделе, когда добросовестный приобретатель Золочевский (улыбается, прим. автора) . Мы понимаем, что активы приобретались в нашем государстве по-разному. Когда владелец активов добровольно отказывается от своих активов. Ну я в бизнесе такого не видела, я в бизнесе работала с 17 лет, чтобы добровольно кто-то покинул свои активы и решил их отдать государству. А еще это давление будет опаснее тем, что у нас СМИ сегодня финансируемыми крупными промышленными группами, но этот тренд сегодня не изменится. В Украине нет предпосылок для защиты прав интеллектуальной собственности, чтобы медиа бизнес мог стать прибыльным бизнесом. Тогда чем сегодняшние олигархи будут отличаться от тех олигархов, которые могут быть теми же добросовестными приобретателями медиа активов. Здесь мы будем видеть не свободу слова, а давление на независимые СМИ, подчинение их одной линии партии. Мы уже видим тенденции, хотят покорения одной линии партии от всех народных депутатов, от спикера парламента, от всех министров, от премьера, от судебной власти. Сейчас еще добавятся СМИ и за ними тоже будут пытаться установить контроль. И это является самым опасным трендом. В Российской Федерации, там установления Путинского режима происходило под лозунгами борьбы с олигархами. Я работала в компании "Юкос", которую национализировали из-за необоснованных налоговых позовов. Я думаю, что если в течение 30 лет с русского на украинский язык переписываем законы, потому что мы в принципе очень многие вещи делаем под копирку с Москвой, то, как мы можем ожидать , какого-то другого результата.

Также она рассказала, будет ли продолжать политическую карьеру после окончательно исключения из партии "Слуга народа", когда соберутся подписи.

"Ну конечно, я — мажоритарный депутат. Я останусь в парламенте, я все равно буду объяснять гражданам Украины, что происходит на самом деле. Я так же буду объяснять это правительству, своим коллегам по фракции. Мне в этой стране жить и детей воспитывать. Я считаю, что сегодня от той сложнейшей ситуации, в которую мы попали, нас может спасти единство политических элит, единство бизнес-элит и объединения всех стейкхолдеров, чтобы наш тот корабль остался на европейском пути развития. Я имею в виду объединение вокруг конкретных решений. Надо объединяться вокруг сложных предложений и убеждать общество. Надо формировать консенсус в обществе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что" Слуги народа" решили исключить Людмилу Буймистер из фракции.





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