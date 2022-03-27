Любители России: кто из нардепов и политиков поддержали агрессию Кремля против Украины

24 февраля Кремль напал на Украину. Оккупанты бомбят мирное население, убивают женщин и детей, блокируют "гуманитарные коридоры". Однако некоторые депутаты, политики и другие публичные лица продолжают публично поддерживать действия Кремля. Издание "Детектор медиа" создало доску позора, чтобы после победы украинцы помнили, кто и как себя повел в это тяжелое для страны время.

В список попал скандальный Илья Кива (фото из открытых источников)

В частности, в этом списке оказались следующие политики:

Леонид Черновецкий. Тот же "Леня Космос". Мэр столицы с 2006 по 2012 годы. Он 25 февраля отреагировал на российскую агрессию довольно своеобразно: сделал заявление, что агрессия против украинцев началась еще 25-30 лет назад, когда в стране появились олигархи. А вот войны между Украиной и Россией никогда не было и не будет: Войны между Украиной и Россией никогда не было и не будет! В полном смысле война означает ликвидацию суверенитета проигравшей стороны.

Далее в своих сообщениях экс-мэр призвал к переговорам, чтобы избегать мародерства. Но не упоминает о РФ как захватчике.





Ренат Кузьмин. Нардеп от "Оппозиционной платформы — За жизнь". После того, как началась российско-украинская война еще 8 лет назад, стал одним из самых откровенных защитников Кремля. Насколько, что в 2020 году заслужил звание "Худшего спикера на телевидении" по версии "Детектора медиа". После агрессии РФ 24 февраля политик выставил сообщения в социальных сетях, говорящие, что он мерзавец.









25 февраля он опубликовал исторический экскурс как Путин. Как он утверждает, военные действия начал Турчинов, а дальше все украинские президенты "расстреливали, бомбили, сажали в тюрьмы, калечили и унижали жителей мятежного Донбасса". РФ оказывает помощь самопровозглашенным республикам, равно как "страны НАТО до сих пор поддерживают киевских заговорщиков". Еще там он обвиняет Украину в нацизме. Именно он тут же призвал к немедленной отставке власти, созданию "небандеровского государства", отказу украинцев жертвовать собой ради "банды нациствующих преступников и президента-клоуна".

Анатолий Бурмич. Представлял в парламенте партию "Оппозиционная платформа – за жизнь". Теперь он упустил шанс остаться украинским политиком после агрессии РФ. Он является создателем вымышленной теории сговора об "них", что привело к агрессии, чтобы украинцы возненавидели граждан РФ, а страны Европы поссорились с РФ. По намекам Бурмич подозревает США, потому что "России точно не выгодно". Далее экс-депутат разводит панические слухи об украинских лидерах, которые не соглашаются на переговоры "где-нибудь" и, видимо, планируют погибнуть "все вместе". Чего стоит только одна цитата об обороне Украины: “Я в данной ситуации до конца не могу понять. Чего и какой ценой, и зачем?

Юрий Загородний. Представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь". В своем выступлении на канале Ukrlive Загородний 25 февраля продолжил пиарить Медведчука, потому что он предлагает гражданам Украины потенциальную национальную идею. Говорил о тотальном внешнем управлении, все граждане знают, что наше государство — колония США. Еще круто дальше: призывает людей требовать отставки и перевыборов власти, если они не пойдут на переговоры с Россией "в ближайшие часы".

Евгений Мураев. Бывший регионал, оставшийся политиком, создав партию "Наши" и канал "Наш". Назвал Олега Сенцова террористом, говорил о гражданской войне на территории Украины, считает НАТО союзом нацистов, обвиняет украинские власти в аннексии Крыма и других "провокациях России". 24 февраля выставил сообщения в сетях, где обвинил в войне украинскую власть: "Все эти годы наша власть жила войной, строила вокруг нее всю свою политику, и теперь война на пороге у каждого из нас. Это последствия неправильных и глупых решений, которые всем придется расхлебывать".





Илья Кива. Был противником РФ в 2014 году, зашел в публичную политику из-за протекции Арсена Авакова, в 2019 году перешел в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Здесь начали организовывать информационные кампании против Украины. Говорил о том, что идет гражданская война, демонизировал жителей Западных регионов страны, утверждал, что это киевские власти провоцируют войну. Уехал из Украины еще 30 января и не собирается возвращаться. Перед агрессией разместил видео, где призывает российского президента освободить Украину.

Нестор Шуфрич. Один из особых депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" принял решение помогать РФ. Пока Путин пугает наших граждан, его политические прокладки навязывают требования Москвы. Никакого осуждения действий агрессора (вместо вторжения — "эскалация").





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что мать главы "Нафтогаза" попала в список людей, поддерживающих агрессию Кремля.

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